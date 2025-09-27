Harry Potter-kvíz: te mennyit tudsz McGalagonyról, az egy éve elhunyt Maggie Smith karakteréről?

Te is minden évben újranézed a Harry Pottert? Otthonosan mozogsz a varázsvilágban, de még inkább a Roxfortban? Töltsd ki a kvízt és kiderül! Mert ezekhez a kérdésekhez szükséged lesz a részletes tudásodra, amit a varázslóiskola falai között tanulhattál meg.

Harry Potter kvíz: mennyit tudsz McGalagony professzorról?

Fotó: x90 / Northfoto

Szeptember 27-én emlékezünk Maggie Smith-re a kétszeres Oscar-díjas, zseniális színésznőre, aki tavaly ezen a napon hunyt el. A legtöbbünk számára a legemlékezetesebb és legszívhezszólóbb szerepe Minerva McGalagony professzor, a szigorú, de végtelenül igazságos és gondoskodó boszorkány, aki nemcsak tanára, de mentora is volt Harry Potternek. Nem csoda, hogy rengeteg rajongó kedvenc karakterévé vált a Maggie Smith által életre keltett Minerva.

Maggie karaktere sokkal összetettebb, mint azt sokan gondolják. Sőt van egy-két olyan részlet, amellyel még a rajongók sincsenek mindig tisztában. Például hogy fiatalon hozzáment egy mugli farmerfiúhoz, de a Nemzetközi Titoktartási Törvény miatt el kellett hagynia szerelmét anélkül, hogy elmagyarázhatta volna neki, miért. Vagy azt, hogy amikor Minerva elsőéves volt a Roxfortban, a Teszlek Süveg több mint 5 percen át töprengett, hogy melyik házba kerüljön az ifjú boszorkány. Azt, hogy végül a Griffendél, a Hollóhát, a Hugrabug vagy a Mardekár lett-e a befutó, a kvízből kiderítheted!

Harry Potter-kvíz: te mennyit tudsz a nagy Minerva McGalagonyról?

Töltsd ki most a kvízt, és közben idézd fel McGalagony legjobb pillanatait a filmvásznon!