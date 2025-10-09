Nagyon menő! Így néz ki az új Dumbledore – Friss képek a Harry Potter-sorozat forgatásáról

A Harry Potter könyvek rajongói izgatottan várhatják, hogy kedvenc karaktereik új köntösben érkezhessenek vissza egy elnyújtottabb, reményeik szerint a könyvekhez hűbb sorozatfeldolgozásban. A szereposztás már nagyjából kezd kirajzolódni és a forgatásokról is néha kikerül egy-egy lesifotó, amiben a sztárokat figyelhetjük meg munka közben.

Vajon milyen lesz John Lithgow a Harry Potter sorozatban? (Fotó: PA)

...de mit keres a vízparton a Harry Potter igazgatója?

Korábban láthattuk az Edgar Wright filmekből jól ismert Nick Frostot, aki Rubeus Hagrid szerepében váltja le az elhunyt Robbie Coltranet. Az első képek némileg megosztották a közönséget. A kritikusabb hangok élén az eredeti filmsorozat készítője, Chris Colombus is felszólalt, aki bírálta azt, hogy igazából ugyanaz a maskara van rajta, mint ahogy ő elképzelte Hagridot, aggodalmát jelezve, hogy a sorozat nem lesz elég eredeti.

A Harry Potter filmek alkotója nem érti, mi lesz a jó a sorozatban (Fotó: Instagram / HBO)

Colombus számára megnyugtatóak lehetnek a legutóbbi lesifotók a forgatásról. Ezeken Dumbledore-t láthatjuk új képeken, ahogy John Lithgow, a Cliffhanger és a Footloose sztárja személyesíti meg és kifejezetten újszerűnek, frissnek hat az ábrázolása. Megkapjuk a félhold alakú szemüveget, a hosszú ősz szakállát és haját, ahogy azt írónő is megfogalmazta a könyvekben. A ruhája pedig kifejezetten újszerű: sötét türkiz talár, alatta pedig egy kék és rozsdaszínű ruhadarab — mely vélhetően egy zakó — és egy kopott cipő. Pont eléggé más, mint Sir Michael Gambon alakítása a korábbi filmekben.

I’m speechless. John Lithgow as Dumbledore is already perfect. pic.twitter.com/aAl5LawR6g — Wizarding World Direct (@WW_Direct) October 8, 2025

More photos of John Lithgow in costume as Albus Dumbledore. 🤩 pic.twitter.com/1dvUwz65Np — Harry Potter News (@HPMoviesNews) October 8, 2025

Ami Lithgowot illeti, nem kell félteni az öreget, hisz mintha rászabták volna a szerepet. Ránézésre egyszerűen illik hozzá a kedves varázsló szerepe, jól áll neki és megnyerő a szerelés.

Amíg viszont nem látjuk mozgásban, elgondolkodhatunk azon, hogy pontosan mit is látunk ezeken a képeken. A forgatás képein egy homokos vízparton tűnik fel az öreg, ahogy a kamera fentről veszi, miközben az égbe mered, bizonyára egy varázsigét mormolva, amit a súgótáblákon lévő szöveg is megerősít. A dologban viszont az a különös, hogy a Harry Potter és a Bölcsek köve egyetlen részlete játszódik vízparton, amikor a Dursley család elmenekül egy kis szigetre, ahol Hagrid megtalálja őket... de Dumbledore itt kánon szerint nem jelenik meg.