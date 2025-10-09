Nagyon menő! Így néz ki az új Dumbledore – Friss képek a Harry Potter-sorozat forgatásáról

A Harry Potter könyvek rajongói izgatottan várhatják, hogy kedvenc karaktereik új köntösben érkezhessenek vissza egy elnyújtottabb, reményeik szerint a könyvekhez hűbb sorozatfeldolgozásban. A szereposztás már nagyjából kezd kirajzolódni és a forgatásokról is néha kikerül egy-egy lesifotó, amiben a sztárokat figyelhetjük meg munka közben.
Korábban láthattuk az Edgar Wright filmekből jól ismert Nick Frostot, aki Rubeus Hagrid szerepében váltja le az elhunyt Robbie Coltranet. Az első képek némileg megosztották a közönséget. A kritikusabb hangok élén az eredeti filmsorozat készítője, Chris Colombus is felszólalt, aki bírálta azt, hogy igazából ugyanaz a maskara van rajta, mint ahogy ő elképzelte Hagridot, aggodalmát jelezve, hogy a sorozat nem lesz elég eredeti.
Colombus számára megnyugtatóak lehetnek a legutóbbi lesifotók a forgatásról. Ezeken Dumbledore-t láthatjuk új képeken, ahogy John Lithgow, a Cliffhanger és a Footloose sztárja személyesíti meg és kifejezetten újszerűnek, frissnek hat az ábrázolása. Megkapjuk a félhold alakú szemüveget, a hosszú ősz szakállát és haját, ahogy azt írónő is megfogalmazta a könyvekben. A ruhája pedig kifejezetten újszerű: sötét türkiz talár, alatta pedig egy kék és rozsdaszínű ruhadarab — mely vélhetően egy zakó — és egy kopott cipő. Pont eléggé más, mint Sir Michael Gambon alakítása a korábbi filmekben.
Ami Lithgowot illeti, nem kell félteni az öreget, hisz mintha rászabták volna a szerepet. Ránézésre egyszerűen illik hozzá a kedves varázsló szerepe, jól áll neki és megnyerő a szerelés.
Amíg viszont nem látjuk mozgásban, elgondolkodhatunk azon, hogy pontosan mit is látunk ezeken a képeken. A forgatás képein egy homokos vízparton tűnik fel az öreg, ahogy a kamera fentről veszi, miközben az égbe mered, bizonyára egy varázsigét mormolva, amit a súgótáblákon lévő szöveg is megerősít. A dologban viszont az a különös, hogy a Harry Potter és a Bölcsek köve egyetlen részlete játszódik vízparton, amikor a Dursley család elmenekül egy kis szigetre, ahol Hagrid megtalálja őket... de Dumbledore itt kánon szerint nem jelenik meg.
Egyes becslések szerint ehhez a jelenethez társították az öreg varázslót, talán valamilyen formában segít Hagridnak. A kép nyújtotta információkból erre lehet találgatni, de az igazság csak akkor fog kiderülni, amikor látjuk a kész darabot. Egy vicces Reddit kommentelő mindenesetre elképzelte, ahogy Dumbledore ledobja a ruháját és lassítva szalad meztelenül a tengerparton Pamela Anderson társaságában — ez remélhetőleg nem következik be, bármennyire megmosolyogjuk.
Az internet népe egyébként pozitívnak tűnik a szereppel kapcsolatban. A legtöbb oldalon pozitív kommentekkel fogadták a John Lithgow-féle Albus Dumbledore alakítást és bizakodnak, hogy 2027-ben egy minőségi feldolgozást láthatnak majd az HBO platformjain.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.