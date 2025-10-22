SzázhalombattaBudapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
Nagy műveltségi kvíz: mennyire ismered Arany János hősét, Toldi Miklóst?

Nagy műveltségi kvíz: mennyire ismered Arany János hősét, Toldi Miklóst?

Arany János
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 22. 07:15
Toldikvíz
A Toldi nemcsak az egyik legismertebb magyar költemény, hanem generációk irodalomóráinak meghatározó műve is. Most itt az alkalom, hogy felidézd, mennyire maradtak meg benned a részletek – legyen szó az idézetekről, a szereplőkről vagy magáról a történelmi háttérről. Tedd próbára a tudásod, és töltsd ki a kvízt!
Bors
Teszteld tudásod Arany János Toldijáról! Töltsd ki a kvízt, és tudd meg, mit felejthettél el irodalomóráról!

kvíz Arany János Toldi című művéből
Toldi kvíz, mennyire emlékszel az elbeszélő költeményre?
Fotó: © Wikipédia

7 kvízkérdés az egyik legkedveltebb kötelező olvasmányról – Neked vajon sikerül hibátlanul?

Vajon hány apró részletre emlékszel még a műből? Tudod, melyik évszakban indul a történet? Tudod, ki dicsérte elsőként Arany János Toldiját? Vagy hogy pontosan mit dobott Toldi Miklós a vitézek közé, amikor bosszús lett? Emlékszel, honnan származott a hős, akit egy igazi történelmi alak ihletett? Most kiderül, mennyire él benned még ez a klasszikus – tedd próbára magad a Toldi-kvízben!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Ki írta Arany Jánosnak: „Ma olvastam a Toldit, … minél hamarabb akarom Önnek tudtára adni azon meglepetést, azon örömet, azon elragadtatást, melyet műve költött bennem.”

