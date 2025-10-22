Nagy műveltségi kvíz: mennyire ismered Arany János hősét, Toldi Miklóst?

Teszteld tudásod Arany János Toldijáról! Töltsd ki a kvízt, és tudd meg, mit felejthettél el irodalomóráról!
Vajon hány apró részletre emlékszel még a műből? Tudod, melyik évszakban indul a történet? Tudod, ki dicsérte elsőként Arany János Toldiját? Vagy hogy pontosan mit dobott Toldi Miklós a vitézek közé, amikor bosszús lett? Emlékszel, honnan származott a hős, akit egy igazi történelmi alak ihletett? Most kiderül, mennyire él benned még ez a klasszikus – tedd próbára magad a Toldi-kvízben!
Nézd meg az alábbi videót:
