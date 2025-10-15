Házasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Disney-kvíz: jelenetkép a Lilo és Stitch című rajzfilmből

102 éve alapították meg a Disney rajzfilmcéget – szórakoztató kvíz a legnagyobb rajongóknak

mese
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 15. 15:26
szórakoztató kvízWalt DisneyDisneykvíz
Ma már szinte elképzelhetetlen a világ Mickey egér, Hófehérke vagy a Disneyland nélkül. A Disney rajzfilmgyártó cég története több mint 100 éve kezdődött, a mesefigurák azóta generációk szívébe lopták be magukat. Tarts velünk, és töltsd ki izgalmas évfordulós kvízünket!
Kelemen Dorina
A szerző cikkei

Egy fiatal, kísérletező kedvű rajzoló, Walt Disney a húszas évek elején még csak bontogatta a szárnyait: rajzfilmeket készített fogorvosoknak és élőszereplős-rajzolt hibrid sorozatokon dolgozott egy idővel csődbe ment kis stúdióban. Évek múltán megalapította saját vállalatát, amely mára a világ egyik legnagyobb produkciós cége lett. Ha szereted Disney munkásságát, olyannyira, hogy betéve tudod a meséit, töltsd ki évfordulós kvízünket és teszteld a tudásod!

A képen Belle és a Szörnyeteg ha szereted a Disney-t töltsd ki a kvízt.
Disney-kvíz: jelenetkép A szépség és a szörnyeteg című rajzfilmből.
Fotó: Walt Disney Pictures /  Northfoto

Disney-kvíz – vajon mire emlékszel gyerekkorunk kedvenc meséiből?

Fogadjunk, hogy te is rengeteg mesét ismersz, de azzal már nem biztos, hogy tisztában vagy, hogy 1923. október 6-án, pontosan 102 évvel ezelőtt a fivérével, Roy Disney-vel közösen alapította meg Walt Disney a Disney Brothers' Studiót, amelynek hosszú útja egy gőzhajón bohóckodó egérrel kezdődött – és mára világméretű márkává nőtte ki magát. 

Az évforduló alkalmából egy szórakoztató Disney-kvízzel készültünk, amelyben felidézheted a leghíresebb karaktereket, és tesztelheted a memóriád, vajon mennyit tudsz róluk! Ariel, Aranyhaj, Belle: emlékszel még ezekre a nevekre és a történetükre? Induljon a kvíz

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Melyik Disney-hercegnő legjobb barátja Pascal, a kaméleon?

Hallgasd meg Ariel énekét:

Az alábbi kvízeinket se hagyd ki:

 

