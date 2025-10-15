102 éve alapították meg a Disney rajzfilmcéget – szórakoztató kvíz a legnagyobb rajongóknak

Egy fiatal, kísérletező kedvű rajzoló, Walt Disney a húszas évek elején még csak bontogatta a szárnyait: rajzfilmeket készített fogorvosoknak és élőszereplős-rajzolt hibrid sorozatokon dolgozott egy idővel csődbe ment kis stúdióban. Évek múltán megalapította saját vállalatát, amely mára a világ egyik legnagyobb produkciós cége lett. Ha szereted Disney munkásságát, olyannyira, hogy betéve tudod a meséit, töltsd ki évfordulós kvízünket és teszteld a tudásod!

Disney-kvíz: jelenetkép A szépség és a szörnyeteg című rajzfilmből.

Fotó: Walt Disney Pictures / Northfoto

Disney-kvíz – vajon mire emlékszel gyerekkorunk kedvenc meséiből?

Fogadjunk, hogy te is rengeteg mesét ismersz, de azzal már nem biztos, hogy tisztában vagy, hogy 1923. október 6-án, pontosan 102 évvel ezelőtt a fivérével, Roy Disney-vel közösen alapította meg Walt Disney a Disney Brothers' Studiót, amelynek hosszú útja egy gőzhajón bohóckodó egérrel kezdődött – és mára világméretű márkává nőtte ki magát.

Az évforduló alkalmából egy szórakoztató Disney-kvízzel készültünk, amelyben felidézheted a leghíresebb karaktereket, és tesztelheted a memóriád, vajon mennyit tudsz róluk! Ariel, Aranyhaj, Belle: emlékszel még ezekre a nevekre és a történetükre? Induljon a kvíz!