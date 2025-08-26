Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Személyiségteszt: melyik Disney hercegnő ereje lakozik benned? Most kiderül

Shrek
Mindannyian szeretjük a varázslatos animációs karaktereket, de vajon kihez állsz a legközelebb? Töltsd ki ezt az egyszerű személyiségtesztet, és derítsd ki, hogy Elsa, Fiona vagy Moana személyisége hasonlít a tiédhez a leginkább!
Az animációs filmek világa tele van izgalmas, erős női karakterekkel, akik különleges tulajdonságaikkal és kalandjaikkal inspirálnak minket. Ebben a könnyed személyiségtesztben 5 kérdés segítségével megtudhatod, hogy melyik mesebeli hős személyisége hasonlít leginkább a tiédre. Készen állsz? Vágjunk bele!

Személyiségteszt: Elsa, Fiona vagy Moana ereje lakozik benned? Most kiderül
Fotó: DISNEY / Northfoto

Személyiségteszt: melyik animációs karakter lennél?

Válaszolj a kérdésekre és számold össze melyik betűt választottad a legtöbbször, majd olvasd el az eredményeket!

1. Hogyan reagálsz, ha váratlan nehézség jön?

a) Inkább visszahúzódom
b) Azonnal cselekszem
c) Keresem az új megoldásokat

2. Mi az, ami a leginkább motivál?

a) Hogy szabadon élhessek
b) Hogy a családom és a barátaim biztonságban legyenek
c) Hogy bejárjam a világot

3. Milyen vagy leginkább?

a) Csendes, megfontolt
b) Erős, kitartó
c) Lelkes, bátor

4. Mi a kedvenc időtöltésed?

a) Olvasás
b) Sport 
c) Kirándulás

5. Ha szuperképességed lenne, melyik lenne?

a) Az időjárás irányítása
b) Legyőzhetetlen fizikai erőm lenne
c) Teleportálás 

Lássuk a személyiségteszt eredményeit

Legtöbb válaszod a) – Elsa

személyiségteszt, Elsa, Jégvarázs
A Jégvarázst 2013-ban mutatták be
Fotó: Archív

Elsa belső erejével és önfegyelmével képes átvészelni a legnehezebb helyzeteket, miközben megőrzi szabadságvágyát. Bár időnként magányosnak érzi magát, pontosan ez adja meg az erejét. Te vagy az, aki tudja, mikor kell visszahúzódni, és mikor kell ragyogni.

Legtöbb válaszod b) – Fiona

személyiségteszt, Fiona, Shrek
Fiona magyar hangja: Für Anikó
Fotó: HIP/ Northfoto / Northfoto

Kitartásod és bátorságod minden akadályt legyőz, és sosem hagyod cserben a szeretteidet. Valódi harcos vagy, mint Fiona, aki nem csak külső, hanem belső szépségét is bátran vállalja. Veled mindig biztonságban érzik magukat azok, akik melletted állnak. Még Shrek is hátradőlhet!

Legtöbb válaszod c ) – Moana

személyiségteszt, Moana, Vaiana
Moana, a törzsfőnök erős akaratú lánya
Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

Igazi Moana vagy a Vaianaból. Az ismeretlen hívása éltet, és a kalandvágyad sosem hagy nyugodni. Tele vagy energiával és optimizmussal, ami másokat is inspirál, hogy kövessék az álmaikat. Te vagy az, aki nem várja, hogy megmentsék, ha kell, utat törsz magadnak.

Tudtad, hogy a Vaiana című animációs mesének van második része is?

