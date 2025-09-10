Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Óriási túlélő kvíz: vajon te lennél az, aki megmenekül? Most kiderül, mennyire vagy leleményes

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 10. 10:15
Szerinted túlélnéd, ha hajótörést szenvednél és egy lakatlan szigetre sodródnál, vagy ha mondjuk eltévednél az esőerdőben? Ebből a túlélő kvízből most kiderül, mennyire vagy találékony, ha az élet olyan kihívás elé állít, ahol az életed a tét! Vajon egy igazi kalandor veszett el benned?
Kelle Fanni
Óriási túlélő kvíz azoknak, akik egy érdekes kvíz segítségével felmérnék, hogy ismerik-e a legfontosabb túlélési technikákat és kiderítenék, mennyire lennének leleményesek ebben a szorult helyzetben.

túlélő kvíz, túrázó nő, gyönyörű kilátás
Ebből a túlélő kvízből kiderül, mennyire lennél találékony egy szorult helyzetben!
Fotó: Vitalii Matokha /  Shutterstock 

Hatalmas túlélő kvíz –  nem olyan egyszerű, mint hinnéd

Képzeld el, hogy hajótörést szenvedsz vagy csak egyszerűen a szenvedélyednek hódolsz és túrázni indulsz az erdőbe, ahogy minden ősszel, de eltévedsz. Vajon azonnal bepánikolnál, összerogynál és zokogásban törnél ki vagy próbálnál lehiggadni és arra fókuszálni, mit kell tenned ebben a kiszolgáltatott helyzetben addig, amíg rád nem találnak? Ebből a túlélő kvízből most kiderül, hogy megmenekülnél-e! Készen állsz egy izgalmas kalandra? Akkor töltsd ki a tesztet!

Egész nap túráztál és hirtelen azon kapod magad, hogy eltévedtél. Mit teszel?

 

Az alábbi videó 20 túlélési trükköt mutat be:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
