Ettél már málét vagy stircit? Kvízünkből kiderül, mennyire ismered az ételek tájnyelvi neveit

A magyar konyháról neked is a pirospaprika, a gulyás és a töltött káposzta jut eszedbe? Ha kicsit mélyebbre ásol, valami még izgalmasabb tárul eléd: a nyelv ízei. Hazánk minden szegletének megvan a maga sajátos szóhasználata bizonyos ételekre, amit a szomszéd megyében talán már nem is értenek. Olyan is előfordul, hogy ugyanazt a fogást máshol egészen más néven ismerik, és ezek a kifejezések gyakran többet elárulnak a helyi kultúráról, mint hinnénk. Alábbi kvízünkben tesztelheted, te mennyire ismered egyes ételek különböző tájnyelvi neveit.

Kvíz: ismered az ételek tájnyelvi neveit? Fotó: Fortepan/Varga László

Tájnyelvi kvíz

A régi időkben, amikor a falusi élet egy zártabb világ volt, természetes volt, hogy a nyelv és az étkezési szokások helyben alakultak. Egy-egy étel neve mögött máig ott rejtőzik az adott táj története, az alapanyagok elérhetősége, a családok kreativitása. Ami az egyik helyen ünnepi fogásnak számított, az máshol mindennapi étel volt, és a különböző szokásokhoz kapcsolódó nyelvi sokszínűség generációkon át fennmaradt.

Ezzel a kvízzel belekóstolhatsz a magyar gasztronómia nyelvi gazdagságába. Derítsd ki, mennyire ismered a különféle régiók ételneveit. Lehet, hogy néhány ismerős lesz gyerekkori emlékekből, míg más kifejezésekkel először találkozol majd és talán meg is lepődsz azokon. Egy biztos: játék közben rájössz, milyen ízes a magyar nyelv, ha ételekről van szó.

Lássuk, tízből hány tájnyelven nevezett finomságot ismersz fel!