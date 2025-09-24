Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Az FC Barcelona stadionja, a Camp Nou távolról a levegőből

Ma 68 éve nyitották meg a Camp Nou-t: te felismered a világ legnagyobb stadionjait?

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 24. 11:45
A Camp Nou 2022 óta felújítás alatt áll, azonban éppen ma, azaz szeptember 24-én volt 68 éve, hogy felavatták az FC Barcelona otthonát. Ennek apropóján hoztunk egy kvízt Európa focistadionjairól!
Simon Benedek
A spanyol labdarúgó-bajnokságban bajnoki címvédő FC Barcelona a jelenlegi tervek szerint legkorábban 2026-ban térhet vissza saját stadionjába, a Camp Nouba, miután az 1957 óta álló stadion 2022 óta felújítás alatt áll. Ebből fakadóan a stadion 68. születésnapján biztosan nem lesz mérkőzés a legendás stadionban

Eredetileg más néven volt ismert a Camp Nou stadion

Az FC Barcelona legendás hazai pályáját, a Camp Nou stadiont 1957. szeptember 24-én avatták fel. A stadionban lejátszott első mérkőzésen a Barcelona a lengyel Legia Warszawa csapatával csapott össze, és nyert 4–2 arányban. A stadion a megnyitásakor összesen 93 ezer néző befogadására volt alkalmas, ami akkoriban Európa egyik legnagyobb futballarénájává emelte a barcelonai sportlétesítményt. Külön érdekesség, hogy a Camp Nou nem az eredeti neve volt a stadionnak: Estadio del Fútbol Club Barcelona néven avatták fel. A szurkolók azonban az új aréna elkészülése után rögtön Camp Nou (magyarul: „új pálya”) néven kezdték emlegetni, de hivatalosan csak 2000-ben vette fel ezt a nevet a stadion. 

A Camp Nou több felújításon is átesett az elmúlt évtizedekben. Legutóbbi átfogó felújítása 2022-ben kezdődött és még mindig tart. A katalán klub a legutóbbi hírek szerint már csak a használatbavételi engedélyre vár. A legendás aréna végső állapotában 105 ezer férőhelyesre bővül majd, amivel Európa legnagyobb futballstadionja lesz. 

Az alábbi kvízben tesztelheted, mennyit tudsz Európa legnagyobb focistadionjairól!

Íme egy videó a már szinte teljesen felújított Camp Nou-ról:

