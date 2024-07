„Egy életre szóló élmény volt" - Csenge az első magyar, aki a híres FC Barcelonával dolgozott együtt

– Találkoztam az akkor aktuális kerettel, labdarúgókkal, kosarasokkal is, de a B csapattal is dolgoztam. Vannak személyes kötődéseim is egy-egy játékoshoz. Nagyon jó érzés volt, hogy ha jött egy világsztár, akkor természetesen viselkedett velünk, tisztelettudóan, ránk köszönt, megkérdezte hogy vagyunk. Viszont már az elején megtanultam, hogy nem azért vagyok ott, hogy rajongjak a játékosokért. Nekik ugyanúgy meg kellett tartanom a gyógytornát, hallgatniuk kellett rám, hiszen én voltam a terapeutájuk.

Bár azóta sokat változott a csapat, a mostani keretben is van olyan, akivel még utánpótlásként dolgoztam, azóta pedig a felnőtt csapatban van. Nagyon jó érzés látni őket most is, követem a meccseiket, szurkolok nekik

– részletezte Csenge, aki azóta is odavan Spanyolországért és amikor csak teheti kiutazik kinti barátaihoz. A spanyolos életkedv rá is ráragadt, az Európa Bajnokságon is a spanyoloknak szurkol, a csapat életét pedig azóta is követi és figyeli az FC Barcelona játékosokat, akikről sokkal többet tud, mint bármelyikünk.