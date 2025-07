Mindent hátrahagytak: évtizedek óta hozzá sem nyúltak a Stadler-stadionhoz - Fotók

Mint egy lusta, szundító, vénségesen vén, fogatlan óriás, ott szendereg a Stadler-stadion az apró, falusi házak között. Egy ideig sikeresen vigyázott rájuk, és nem engedte, hogy futballálmuk a faluból kiszökjön. Még gazból szakállt is növesztett, hogy amíg alszik, foghíjai ne látszanak, ne riogassák az Akasztóra tévedőt.

Akasztó büszkesége, a Stadler-stadion Fotó: Markovics Gábor

Egy időben persze pompával fogadta az érkezőt, este még káprázatos fényszőnyeget is terített eléje, hogy el ne tévedjen, no meg a vaksi labda ne keresse hiába a kaput. Vajon a rémálmaival viaskodó Góliát emlékszik-e még az utolsó gólra, vagy éppen az elsőre az akasztói stadionban? Az emlékezetben valahol még léteznek, ám ezekre is lakat került.

Huszonhét éve nem használják, de szigorúan őrzik a stadiont Fotó: Markovics Gábor

Most akár veregethetnénk is saját vállunkat, hogy mégis sikerült bejutnunk az évekkel ezelőtt láncra vert, lezárt Stadler-stadionba. Ráadásul Gyuris György, a Stadler Alapitvány kezelője és az egykoron a Stadler FC tartalékcsapatának korábbi játékosa, Brinkus Csaba még egyfajta idegenvezetést is vállalt a kedvünkért. Természetesen rögvest Stadler-emlékeket kerestünk, néztük, mi emlékeztet a futballőrült, a 2017 óta bizonyára az egekben is stadionépítő Stadler Józsefre. De már a feliratot sem találtuk, nem hirdeti a stadion homlokzatán a tulajdonos nevét, mert az örökkévalóságnak szánt betűket Stadler egykori legjobb barátja, az adóhivatal engedélyével, saját kezűleg verte le. Hogy miért kellett ehhez hivatali engedély, a jó ég tudja.

Stadler József tulajdonos 2017-ben hunyt el Fotó: Mirkó István

Egyébként egy másik, szintén idézőjelbe tett jó barát az évek során elhordta a stadionból az evőeszközöket, késeket, villákat, poharakat, mintegy háromezer tányért, egy szóval jószerivel mindent, ami nem volt leszögezve.

Manapság már hívatlanul nem lehet bejutni a pusztában őrködő szentélybe, bár, mint megtudtuk, megesett, hogy migránsok, turistafelszerelés nélkül, bemásztak, beköltöztek a szobákba. Ami még önmagában nem lett volna baj, ám a fűtést úgy oldották meg, hogy felaprították a bútorokat, a szellőztetést pedig úgy, hogy betörték a ablakokat.

"Szerencsére ez ma már nincs így" – árulta el a Borsnak Gyuris György.