Nagymamája miatt nem mutatták be a Barcelona tinisztárját

Lamine Yamal 2031. június 30-ig meghosszabbította szerződését a spanyol labdarúgó bajnok és kupagyőztes FC Barcelonával - számolt be kedden a katalán klub.

Lamine Yamal hosszú időre elkötelezte magát a Barcelona színeiben Fotó: AFP

Lamine Yamal kiemelkedő teljesítményének meglett az eredménye

Az egyesület saját nevelésű játékosa 2023 áprilisa, 15 éves kora óta szerepel a felnőttcsapatban, azóta 106 mérkőzésén lépett pályára, 25 góllal és 34 gólpasszal járult hozzá a klub sikereihez. Yamal fiatal kora ellenére megnyerte a spanyol bajnokságot már kétszer, emellett a Király Kupát és Szuperkupát is. A 17 éves csatár tavaly Európa-bajnok lett a spanyol válogatottal és megkapta a Golden Boy-díjat, melyet a legjobb utánpótláskorú futballista érdemel ki.

Yamal kontraktusában továbbra is egymilliárd eurós kivásárlási záradék van, míg egy új bónusz is bekerült: ha az Aranylabdát megnyeri, akkor újabb milliókra tehet szert. A fogadóirodák szerint a spanyol szélső is az esélyesek között van, de ha szombaton a Paris Saint-Germain megnyeri a Bajnokok Ligáját, akkor a triplázó együttesből Ousmane Dembélé lehet a favorit.