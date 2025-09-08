Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
10 éve halt meg Harangozó Teri, a 60-as évek slágerdívája – Retró kvíz következik

retró
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 08. 07:15
Harangozó Terikvíz
Neve ma is ismerősen cseng a magyar könnyűzene szerelmeseinek körében. Az 1960-as évek egyik legnépszerűbb előadója Harangozó Teri volt, akinek dalaival még ma is sokan nosztalgiáznak. Vajon te hány helyes választ adsz a kvíz kérdéseire?
Bors
A szerző cikkei

Harangozó Teri 1943-ban született Bátyán, és már 22 évesen beindult a karrierje a „Ki mit tud?” tehetségkutatóban. Dalai egyszerre voltak könnyedek és érzelmesek, amit a közönség gyorsan megkedvelt. Retró kvíz következik!

kvíz, Harangozó Teri, Szécsi Pál, retró, Táncdalfesztivál
Harangozó Teri és Szécsi Pál igaz barátok voltak – Retró kvíz
Fotó:  Fortepan/Főfotó

Harangozó Teri kvíz a retró rajongóknak

Harangozó Teri nemcsak Magyarországon volt ismert, hanem több nyelven is énekelt, így a dalaival a határokon túl is meghódította a közönség szívét. A „Minden ember boldog akar lenni” vagy a „Sose fájjon a fejed” című slágerei ma is ott vannak sokak lejátszólistáján. Karrierjét politikai akadályok is megtörték a ’70-es években, mégsem adta fel, később ismét visszatért a színpadra. Magánélete sem volt unalmas, de mindig a zene állt számára az első helyen. 2015-ben hunyt el, de öröksége ma is él, és zenéje továbbra is megérinti a szívünket. Jöjjön halálának 10 évfordulója alkalmából a róla szóló kvíz

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Melyik Ki mit tud-on tűnt fel az énekesnő?

Hallgasd meg az énekesnő legnépszerűbb dalát:

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Melyik városban született Balázs Klári?

 

