Makovecz-kvíz: tudod melyik városban állnak ezek a varázslatos magyar épületek?

Tizennégy éve ezen a napon hunyt el Makovecz Imre, Kossuth- és Ybl Miklós díjas magyar építész, a magyar organikus építészet megteremtője és a Magyar Művészeti Akadémia alapítója, akinek különleges munkái országszerte díszítik városainkat – különböző funkciókkal és jellegzetesebbnél, jellegzetesebb stílusjegyekkel, amikhez hasonlókat sem látni. Az évforduló tökéletes alkalom, hogy megemlékezzünk egyedi látásmódjáról, hihetetlen tehetségéről és magáról az építészzseniről.
Makovecz egyedi építészeti stílusának különlegességét főleg az organikus építészet szerint tervezett, korántsem szokványos technikái és alapanyag-felhasználása adja, melyek célja, hogy az épület szervesen illeszkedjen a tájképbe, szinte egylényegűvé váljon saját környezetével.
Makovecz Imre olyan örökséget hagyott ránk, amelynek bármely eleme mellett is sétálunk el, egy pillantásból felismerjük a remekmű tervezőjét. De arra emlékszel még melyik épületet, hol láttad? A kvízből kiderül!
Ess neki ennek a földrajzi kvíznek! A feladat egyszerű: nézd meg a képeket, ismerd fel melyik városban járunk a Makovecz Imre által tervezett építészeti csodák alapján!
Makovecz Imre háza is egy kész építészeti műalkotás:
