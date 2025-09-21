Lehetetlen kvíz: a többség nem tudja, léteznek-e ezek a magyar települések

A következő kvíz alighanem még azoknak is okoz majd kemény perceket, akik naphosszat Magyarország térképét bújják, vagy épp az utakat róják. Tesztünkben ugyanis egyszerre tűnnek fel kevésbé ismert, ugyanakkor létező településnevek és kitaláltak. Nem lesz egyszerű őket megkülönböztetni!

Sokakon kifog majd ez a földrajzi kvíz Fotó: Unsplash

Földrajz-kvíz a legjobbaknak: léteznek ezek a települések?