Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
30°C Székesfehérvár

Máté, Mirella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Lehetetlen kvíz: a többség nem tudja, léteznek-e ezek a magyar települések

teszt
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 21. 15:30
földrajzkvíz
Te tudod a választ? Hány település igazi, és mennyit találtunk ki a kvíz kedvéért?
A szerző cikkei

A következő kvíz alighanem még azoknak is okoz majd kemény perceket, akik naphosszat Magyarország térképét bújják, vagy épp az utakat róják. Tesztünkben ugyanis egyszerre tűnnek fel kevésbé ismert, ugyanakkor létező településnevek és kitaláltak. Nem lesz egyszerű őket megkülönböztetni!

Sokakon kifog majd ez a földrajzi kvíz
Sokakon kifog majd ez a földrajzi kvíz  Fotó: Unsplash

Földrajz-kvíz a legjobbaknak: léteznek ezek a települések?

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Melyik egy létező magyar település?

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu