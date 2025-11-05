„Az egyik gyerekem meghalt, a másik kórházban van!” – megszólalt a szentmártonkátai édesanya, akinek két gyermeke is a halálautóban ült

Minden pillanatban küzdenek a 19 éves Viktória életéért az orvosok. Ő is abban az autóban ült, amely kedden este vonat elé hajtott Szentmártonkátán. Az autót a 24 éves Zoltán vezette, a kocsiban a barátai Robi, István, Csilla, Viktória, és a lány öccse Gábor ült. A szentmártonkátai vonatbalesetben öten a helyszínen meghaltak, míg Vikit kórházba szállították súlyos, életveszélyes sérülésekkel. A helyiek már azt terjesztették a lány szerda reggelre elhunyt, de édesanyja ezt cáfolta.

Öten haltak meg a szentmártonkátai vonatbalesetben

Több műtéten is átesett a szentmártonkátai vonatbalesetben súlyos megsérült lány

Szörnyű sérülésekkel került kórházba a 19 éves Viktória. Édesanyját egy ismerőse hívta fel a szörnyű hírrel.

Én éppen dolgoztam, amikor felhívtak, hogy az egyik gyerekem meghalt, a másik pedig kórházban van

– kezdte a Borsnak Nagy Márta. - Éjszakára mentem munkába, nem tudom mikor mentek el a gyerekek itthonról. A hír hallatán összeomlottam, azonnal haza is kellett jönnöm. Hajnalban mentem be a kórházba Viki után… Őt órákkal később tolták csak ki a műtőből, szörnyen megsérült.

Az édesanya a könnyeivel küszködve mesélte el, hogy a lánya a felismerhetetlen állapotban van.

Annyira szép kislány volt! Szegény borzasztóan néz ki. Kivették a lépét, vért kapott, mert konkrétan nem volt már neki, tüdeje sérült, felkarja, arccsontja tört el és a szeméremcsontja. Az orvosok is csak annyit mondtak, hogy bizakodjak, jelenleg altatják.

Viktória 20 éves, míg öccse 17 éves volt.

Annyit tudunk, hogy Gábor konkrétan szörnyet halt

– mesélte tovább, miközben a könnyeit törölgette.

Az anyuka képtelen felfogni, hogy mind a két gyermeke az autóban ült

A fiamon nincs sérülés. Őszintén semmit nem tudunk, csak azt, hogy egy ember miatt elveszítettem a gyerekemet. Ráadásul lehet, hogy elveszítem a másikat is. Ezt soha nem tudom majd feldolgozni. Teljesen összeroppantunk. Sajnos ismertük a Zolit is. Összejártak, mi próbáltuk ellenezni ezt nekik, mert korábban is sok probléma volt a fiúval. A másik lány a Csilla ő velünk lakott egy ideje. Ha magához tér a lányom nem is tudom hogy mondjam el, hogy meghalt az öccse és a legjobb barátnője. Jelenleg kritikus állapotban van

– zárta az édesanya a szavait.