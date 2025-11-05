Szentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
„Az egyik gyerekem meghalt, a másik kórházban van!” – megszólalt a szentmártonkátai édesanya, akinek két gyermeke is a halálautóban ült

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 05. 15:15
Öt fiatal halt meg kedden, miután az autót, amiben ültek a sofőr a vonat elé kormányozta. A hatodik utast, a fiatal Viktóriát a mentősök a szentmártonkátai vonatbaleset után kórházba szállították súlyos, életveszélyes sérülésekkel. A községben elterjedt, hogy hajnalban ő is életét vesztette, most azonban tisztázódott a dolog, édesanyja lapunknak elmondta: rettenetes állapotban van a lány, de még életben van.
Minden pillanatban küzdenek a 19 éves Viktória életéért az orvosok. Ő is abban az autóban ült, amely kedden este vonat elé hajtott Szentmártonkátán. Az autót a 24 éves Zoltán vezette, a kocsiban a barátai Robi, István, Csilla, Viktória, és a lány öccse Gábor ült. A szentmártonkátai vonatbalesetben öten a helyszínen meghaltak, míg Vikit kórházba szállították súlyos, életveszélyes sérülésekkel. A helyiek már azt terjesztették a lány szerda reggelre elhunyt, de édesanyja ezt cáfolta. 

Öten haltak meg a szentmártonkátai vonatbalesetben
Öten haltak meg a szentmártonkátai vonatbalesetben
Fotó: MÁV

Több műtéten is átesett a szentmártonkátai vonatbalesetben súlyos megsérült lány

Szörnyű sérülésekkel került kórházba a 19 éves Viktória. Édesanyját egy ismerőse hívta fel a szörnyű hírrel.  

 Én éppen dolgoztam, amikor felhívtak, hogy az egyik gyerekem meghalt, a másik pedig kórházban van

 – kezdte a Borsnak Nagy Márta. - Éjszakára mentem munkába, nem tudom mikor mentek el a gyerekek itthonról. A hír hallatán összeomlottam, azonnal haza is kellett jönnöm. Hajnalban mentem be a kórházba Viki után… Őt órákkal később tolták csak ki a műtőből, szörnyen megsérült.

Az édesanya a könnyeivel küszködve mesélte el, hogy a lánya a felismerhetetlen állapotban van. 

Annyira szép kislány volt! Szegény borzasztóan néz ki. Kivették a lépét, vért kapott, mert konkrétan nem volt már neki, tüdeje sérült, felkarja, arccsontja tört el és a szeméremcsontja. Az orvosok is csak annyit mondtak, hogy bizakodjak, jelenleg altatják.

Viktória 20 éves, míg öccse 17 éves volt. 

Annyit tudunk, hogy Gábor konkrétan szörnyet halt 

– mesélte tovább, miközben a könnyeit törölgette. 

Az anyuka képtelen felfogni, hogy mind a két gyermeke az autóban ült 
Fotó: Bors

A fiamon nincs sérülés. Őszintén semmit nem tudunk, csak azt, hogy egy ember miatt elveszítettem a gyerekemet. Ráadásul lehet, hogy elveszítem a másikat is. Ezt soha nem tudom majd feldolgozni. Teljesen összeroppantunk. Sajnos ismertük a Zolit is. Összejártak, mi próbáltuk ellenezni ezt nekik, mert korábban is sok probléma volt a fiúval. A másik lány a Csilla ő velünk lakott egy ideje. Ha magához tér a lányom nem is tudom hogy mondjam el, hogy meghalt az öccse és a legjobb barátnője. Jelenleg kritikus állapotban van

 – zárta az édesanya a szavait. 

 

