„Szétszakadt a ruhája és eltorzult az arca” – megszólalt a szentmártonkátai vonatbalesetben meghalt lány nagymamája

Mély gyász – ahogyan arról a Bors beszámolt, kedden este sokkoló baleset történt Szentmártonkátán. Vonat elé hajtott a tilos jelzés ellenére egy autó. Hat fiatal ült benne, közülük öten azonnal meghaltak. Az autót a 24 éves Kutka Zoltán vezette, jogosítvány nélkül, utasai pedig a barátai voltak, Robi, István, Csilla, Viktória és öccse, Gábor. Lapunknak a 18 éves Csilla nagymamája mesélte el, hogyan tudták meg, hogy meghalt a kislány. A szentmártonkátai vonatbaleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.
Csillát én neveltem fel!
– kezdte sírva Csík Istvánné Ilona. "Most Vikiéknél lakott egy ideig (aki szintén az autóban volt, ő van életveszélyes állapotban, a szerk.), de hazajött két napra. Mondtam neki: „kislányom, ne menj most a barátnődhöz, maradj itt velünk!” Azt mondta, hogy mennie kell, mert segít nekik fát hozni vagy vinni, nem tudom. Aztán este már balesetet szenvedtek…"
A nagymama szerint a másik unokája figyelt fel a hatalmas szirénázásra, ő ment le a vasúthoz megnézni, mi történhetett. Ekkor derült ki, hogy Csilla meghalt.
Én úgy tudtam meg, hogy tragédia történt: mondta a másik unokám, hogy nagyon mennek a mentők. Le is ment a vasútállomásra, hogy megnézze, mi ez a nagy felfordulás. Ő hívott fel és mondta, hogy baleset történt, Csilla meghalt, Vikit pedig elvitte a mentő.
A nagymama sírva mesélte, hogy Csillát egész kicsi kora óta ő nevelte. Szeptemberben ünnepelte a lány a 18. születésnapját, kertészetben dolgozott, vidám lány volt, előtte állt az élet.
Én nem tudok lemenni a helyszínre, mert alig tudok mozogni
– folytatta Ilona. "A helyszínen lévő unokám azonosította Csilla testét a helyszínelés végén. Annyi derült ki, hogy szét volt szakadva a nadrágja és a ruhája, a cipője pedig leröpült a lábáról. Az arca pedig brutálisan el volt torzulva. Nagyon rosszul vagyok, nem tudok aludni, képtelenség ezt feldolgozni" – zárta a szavait Ilona.
Ahogyan az ismeretes, a 24 éves Kutka Zoltán vezette az autót, amibe beült öt barátja. Italozni és kocsikázni mentek, de szörnyű vége lett a bulinak. A vasút felé indultak, ahol Zoltán a piros jelzés ellenére kikerülte a félsorompót és ráhajtott a sínekre. Ám ott a Tokaj intercity közlekedett, ami azonnal elgázolta őket. Egyedül Viktória élte túl a balesetet, őt súlyos, életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba. Jelenleg is küzdenek az életéért.
