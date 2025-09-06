Ázsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Kvíz: íme Európa 8 meseszép természeti látnivalója – kitalálod, melyik országban találhatók?

Európa
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 06. 18:45
utazástermészetkvíz
Európa legszebb természeti látnivalóit sokan névszerint is ismerik, de vajon azt is, hogy melyik országban találhatók ezek a meseszép helyek? Tesztelje a tudását egy kvízben a kontinens legszebb tavairól, szurdokairól, vulkánjairól és egyéb lenyűgöző tájairól!
Simon Benedek
Ebben a kvízben Európa legszebb természeti látnivalóit mutatjuk be. A nevek talán ismerősen csengenek majd, de azt is meg tudod mondani, hogy melyik ország ad otthont a nevezetességeknek? Minden kérdés rövid, tudásalapú, és akár a következő utazásod inspirációja is lehet!

nő, utazás, hegyek, természet, folyó, kvíz
Te ki tudod találni a kvíz összes megfejtését?
Fotó: maxbelchenko /  Shutterstock 

Kvíz: te kitalálod Európa legszebb természeti kincseinek lelőhelyét? 

Európa természeti csodáinak sora rendkívül hosszúra nyúlik. Mostani kvízünkben szerepelnek tavak, hegységek, vulkánok és egyéb lélegzetelállító tájak. Figyelem: Európának 45 országa van és szinte megszámlálhatatlan látnivalója, így véletlenszerűen választottuk ki a listán szereplő már-már mesebeli helyszíneket. Te kitalálod, hogy mely országban találhatók ezek az ismert természeti látványosságok

Szerinted hol található a „vízesések mekkája”, a Plitvicei-tavak?

Az alábbi videó Európa legszebb tavait mutatja be:

