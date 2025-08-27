Magyarként ma is büszkék lehetünk rá: ezek Erdély legcsodásabb látnivalói

Mielőtt elmerülnénk Erdély kihagyhatatlan csodáiban, fontos sorra venni a 20. századi eseményeket, hiszen ezzel egy picit jobban megérthetjük ennek a területnek a történetét. A história éppen 109 évvel ezelőtt, az első világháború idején, 1916. augusztus 27-én kezdődött, amikor Románia brit-francia-olasz-orosz oldalon belépett a háborúba. Ennek előzménye az augusztus 17-ei antanthoz való csatlakozás volt, ezzel a lépéssel az ország ígéretet kapott Erdély megszerzésére, így a román csapatok még ebben az évben betörtek. Habár ekkor még sikerült őket visszaszorítani, a következő évben már nem volt ilyen szerencsénk. Végül 1918. december 1-jén mondták ki Románia és Erdély egyesülését, amit az 1920-as trianoni békeszerződés pecsételt meg. Annak ellenére, hogy a területet elcsatolták Magyarországtól, Erdély ma is őrzi sajátos kultúráját, varázslatos természeti és különleges építészeti csodái pedig valóságos tömegeket vonzanak évről évre erre a vidékre. Most összegyűjtöttük, melyek azok a látnivalók, amelyeket mindenképpen érdemes megnézni, ha a határon túlon járunk.

Erdélyben a Gyilkos-tó kötelező látványosság.

Fotó: Dynamoland / Shutterstock

1. Gyilkos-tó és a Békás-szoros: a legismertebb helyszínek Erdélyben

A Gyilkos-tó egy természetes torlasztó a Hagymás-hegységben. 1837-ben keletkezett egy hatalmas hegyomlás következtében. A tó különlegessége, hogy a vízből még ma is kiállnak az elárasztott erdőből fennmaradt fatörzsek, melyek hátborzongató látványt nyújtanak. Ennek a megtekintését érdemes összefűzni a közeli Békás-szoros bejárásával, amely Erdély egyik legszebb szurdoka, hatalmas sziklafalakkal, hullámzó utakkal és hajtűkanyarokkal.

A Békás-szoros lenyűgöző látványt nyújt madártávlatból.

Fotó: concept w / Shutterstock

2. Torockó és a Székelykő

Az egyedi atmoszférájú kis falu Fehér megyében terül el és az 1128 méteres Székelykő hatalmas sziklái ölelik körbe. A település fehér házai egységes képet mutatnak, nem hiába érezhetik magukat úgy a látogatók, mintha belecsöppentek volna egy mesébe. És valóban! Torockó 2025-ben aranyérmet kapott az Év Úti Célja verseny Mesebeli falvak kategóriájában. Külön érdekesség, hogy a csend és béke ölelte faluban a nap kétszer kel fel: a hegy miatt reggel eltűnik, majd később újra előbukkan.