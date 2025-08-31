Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Az emberek 99%-a elbukik ezen a kvízen – Kitalálod melyik ország zászlaját látod a képen? 

országismereti
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 31. 13:15
földrajzzászlótesztkvíz
Készülj, mert most próbára tesszük a memóriádat! Ebben a kvízben lehet, hogy nem fogod tudni minden kérdésre a választ. Vajon a legműveltebb 1%-ba tartozol? Lássuk!
Bors
A szerző cikkei

Színek, formák, irányok, címerek és megtévesztően hasonló minták. Most kiderül, mennyire vagy szemfüles! Ebben a kvízben 10 ország lobogóját kell beazonosítanod, de ne hidd, hogy mind könnyű lesz! 

kvíz, zászló, eu, európai, zászlók, országok
Ha a kvíz minden kérdésére tudod a választ, hivatalosan is egy földrajzi zseni vagy!
Fotó: PhotoStockImage / Shutterstock

Lesznek köztük klasszikusok, amiket már első pillantásra felismersz, de olyan megtévesztő párok is, amiknél még a profik is elbizonytalanodnak. Készen állsz erre a kőkemény földrajzi kvízre

Kvíz: kitalálod melyik ország zászlaját látod a képen? 

A zászlók nem csak színes textíliák. Mindegyik mögött történetek, kultúrák és szimbólumok rejtőznek. Most itt az alkalom, hogy teszteld magad a kvízzel – vajon mennyire vagy jártas a nemzetek színeiben? 

Ez a kvíz nem egy földrajz óra, nem is egy vizsga. Csak egy játékos teszt, amiben gyorsan kiderül, mekkora a nemzetközi tudásod.  

A kvíz előtt még egy utolsó tipp: ne csak a színekre figyelj, mert becsapósak lehetnek!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Válaszd ki a helyes országot!

Ismerd meg a világ összes (195) országának zászlaját és nevét:

Ha még egyszer próbára tennéd a földrajzi tudásod:

 

