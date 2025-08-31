Az emberek 99%-a elbukik ezen a kvízen – Kitalálod melyik ország zászlaját látod a képen? 

Színek, formák, irányok, címerek és megtévesztően hasonló minták. Most kiderül, mennyire vagy szemfüles! Ebben a kvízben 10 ország lobogóját kell beazonosítanod, de ne hidd, hogy mind könnyű lesz!
Lesznek köztük klasszikusok, amiket már első pillantásra felismersz, de olyan megtévesztő párok is, amiknél még a profik is elbizonytalanodnak. Készen állsz erre a kőkemény földrajzi kvízre?
A zászlók nem csak színes textíliák. Mindegyik mögött történetek, kultúrák és szimbólumok rejtőznek. Most itt az alkalom, hogy teszteld magad a kvízzel – vajon mennyire vagy jártas a nemzetek színeiben?
Ez a kvíz nem egy földrajz óra, nem is egy vizsga. Csak egy játékos teszt, amiben gyorsan kiderül, mekkora a nemzetközi tudásod.
A kvíz előtt még egy utolsó tipp: ne csak a színekre figyelj, mert becsapósak lehetnek!
Ismerd meg a világ összes (195) országának zászlaját és nevét:
Ha még egyszer próbára tennéd a földrajzi tudásod:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.