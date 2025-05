Angol érettségi: Te átmennél? Teszteld a tudásodat! - kvíz

1. Mi a megfelelő fordítás? "In each country, 1,000 young people were asked to take part in the survey." Mind az 1000 országban fiatalok kérdezték meg, hogy részt vegyenek a kérdőívben. Helyes válasz Rossz válasz Minden egyes országban 1000 fiatalt kértek meg, hogy részt vegyenek a kérdőívben. Helyes válasz Rossz válasz Minden egyes országban 1000 fiatal kérdezte meg, hogy részt vehet-e a kérdőívben. Helyes válasz Rossz válasz Több, mint 1000 ország fiatalját kérték meg, hogy részt vegyen a kérdőívben. Helyes válasz Rossz válasz

2. Sugar consumption in developed countries has been steadily (?) ____________ . (?) giving up sugar can feel unpleasant Helyes válasz Rossz válasz (?) understanding of the dangers Helyes válasz Rossz válasz (?) decreasing over the past decade Helyes válasz Rossz válasz (?) including reduced calorie intake Helyes válasz Rossz válasz

3. The troubled (1) _____ painted one of his best works in the grounds of the mental hospital Saint-Paul-de-Mausole, where he was sent (2) ______ he had cut off his ear. (1) painter (2) before Helyes válasz Rossz válasz (1) artist (2) after Helyes válasz Rossz válasz (1) person (2) during Helyes válasz Rossz válasz (1) man (2) when Helyes válasz Rossz válasz

4. Hogyan fordítanád le ezt a mondatot? "1516-ban nagy mennyiségű ezüstöt fedeztek fel a mai Csehországot és Szászországot elválasztó hegyekben" In 1516, vast quantities of silver were discovered in the mountains separating modern-day Bohemia and Saxony Helyes válasz Rossz válasz In 1516, vast qualities of sliver were discovery in the mountains separatist modern-day Bohemia and Saxony Helyes válasz Rossz válasz In 1516, vast qualifications of slither were discovering in the mountains separate modern-day Bohemia and Saxony Helyes válasz Rossz válasz In 1516, vast quantum of slipper were to discover in the mountains separately modern-day Bohemia and Saxony Helyes válasz Rossz válasz

5. Melyik mondat foglalja össze a fenti szöveget? The Corner Bookstore organises events where they count on customers’ active participation. Helyes válasz Rossz válasz The Corner Bookstore offers a nice cup of coffee or tea while you’re browsing. Helyes válasz Rossz válasz The Corner Bookstore has a wide selection of children’s literature. Helyes válasz Rossz válasz The Corner Bookstore sometimes houses exhibitions by contemporary artists. Helyes válasz Rossz válasz

6. The letter threatened legal action (1) ____ Sizemore did not return the hair or contribute his profit (1) ____ charity and asked Sizemore to pay Armstrong’s legal costs. (1) but (2) for Helyes válasz Rossz válasz (1) if (2) to Helyes válasz Rossz válasz (1) when (2) with Helyes válasz Rossz válasz (1) before (2) at Helyes válasz Rossz válasz

7. Most of the money the committee had raised so far had come in the form of donations from (1) ______ (wealth) Americans wealthful Helyes válasz Rossz válasz wealthiful Helyes válasz Rossz válasz wealthy Helyes válasz Rossz válasz wealthsome Helyes válasz Rossz válasz

8. In a world-first initiative, visitors to Palau will be offered exclusive experiences (1) ______ on how they treat the environment and culture, rather than on how much they spend. (1) relied Helyes válasz Rossz válasz (1) based Helyes válasz Rossz válasz (1) thriving Helyes válasz Rossz válasz (1) relying Helyes válasz Rossz válasz

9. Melyik a fölösleges szó? "Today, schoolchildren, explorers and politicians generally accept the division of the world's ground into seven continents." the Helyes válasz Rossz válasz into Helyes válasz Rossz válasz generally Helyes válasz Rossz válasz nincs fölösleges szó Helyes válasz Rossz válasz