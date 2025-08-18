UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
kvíz, könyvek, fiatal, szemüveges nő, kék kötött pulóver, fejhallgató, könyvespolc

Csak a műveltek tíz százaléka ismeri ezeket az idegen szavakat – te köztük vagy? Kvíz

szavak
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 18. 09:45
magyar nyelvkvíz
Sokszor halljuk tévében, rádióban, vagy irodalmi beszélgetésekben: bizonyos idegen szavakat előszeretettel használnak hazánkban is, ugyanakkor rengetegen nincsenek tisztában a valódi jelentésükkel. Te biztosan tudod, mit jelentenek a különböző idegen szavak? Teszteld magad egy gyors kvízzel!
Porosz Viktória
A szerző cikkei

Néha olvasás közben vagy egy beszélgetésben elcsípsz egy idegen szót, és ösztönösen sejted, mit jelent – de biztos vagy benne, hogy jól tudod? Jó néhány kifejezés latin eredetű, ám szép lassan meghonosodtak a magyar nyelvben is. Ugyan van köztük, amit csak szakkifejezésként használnak orvosok vagy jogászok, de szinte mindegyiket halljuk a hétköznapi beszélgetésekben is. Aki ilyen szavakat használ, rendszerint olvasottabb, műveltebb, tájékozottabb. Vajon te is közéjük tartozol? Kvízünkből kiderül!

kvíz, ügyvéd, iroda, könyvek, könyvolvasás
Kvíz: sokan nem ismerik a különböző, idegen eredetű szavakat.
Fotó: Denis Kendialov /  Shutterstock 

Kvízünk segít kideríteni, mennyire vagy művelt

Rövid, szórakoztató kvíz következik – szótárt vagy internetes keresőt nem ér használni! Ne izgulj, ez nem vizsga, hanem játék. Közben tanulhatsz is egy-két kifejezést, amelyet legközelebb már magabiztosan dobhatsz be egy randin vagy baráti beszélgetésben.

Készen állsz? Akkor nézzük, hány szót ismersz igazán!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Mit jelent az, hogy konzekvens?

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
