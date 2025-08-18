Csak a műveltek tíz százaléka ismeri ezeket az idegen szavakat – te köztük vagy? Kvíz

Néha olvasás közben vagy egy beszélgetésben elcsípsz egy idegen szót, és ösztönösen sejted, mit jelent – de biztos vagy benne, hogy jól tudod? Jó néhány kifejezés latin eredetű, ám szép lassan meghonosodtak a magyar nyelvben is. Ugyan van köztük, amit csak szakkifejezésként használnak orvosok vagy jogászok, de szinte mindegyiket halljuk a hétköznapi beszélgetésekben is. Aki ilyen szavakat használ, rendszerint olvasottabb, műveltebb, tájékozottabb. Vajon te is közéjük tartozol? Kvízünkből kiderül!

Kvíz: sokan nem ismerik a különböző, idegen eredetű szavakat.

Fotó: Denis Kendialov / Shutterstock

Kvízünk segít kideríteni, mennyire vagy művelt

Rövid, szórakoztató kvíz következik – szótárt vagy internetes keresőt nem ér használni! Ne izgulj, ez nem vizsga, hanem játék. Közben tanulhatsz is egy-két kifejezést, amelyet legközelebb már magabiztosan dobhatsz be egy randin vagy baráti beszélgetésben.

Készen állsz? Akkor nézzük, hány szót ismersz igazán!