Szökésben a Mona Lisa, A Pogány Madonna és Whistler anyja is - Ezek a kedvenc műkincsrablós filmjeink

A csodás műkincsek mindig megmozgatták az emberek képzeletét, az általuk okozott esztétikai élmény mellett az értékükkel is. Erre a kettősségre építenek a filmesek is: a szépségre és a vele elkövetett bűn izgalmára, úgy mint A Pogány Madonna vagy A Thomas Crown-ügy című alkotásokban is.