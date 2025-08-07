Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Báthori Erzsébet portréja

Te mennyit tudsz a leghírhedtebb magyar női tömeggyilkos, Báthori Erzsébet legendájáról? Kvízünkből kiderül

Báthory Erzsébet
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 07. 16:45
évfordulótömeggyilkosboszorkányságtörténelemkvíz
Boszorkánynak hitték, véres tettek elkövetőjének, a sátán hírnökének. Báthori Erzsébetre az újkori Magyarország egyik legsötétebb alakjaként emlékeznek, az őt övező legendák sorozatban megkínzott és legyilkolt szolgálókról szólnak. Mint az okkult tanok vélt követője, a hiedelem szerint leölt szüzek vérét itta és megfürdött vöröslő testnedvükben, hogy így cselezze ki az időt, mely félt, hogy eljár fölötte. Te vajon mennyit tudsz róla? Kvízünkből kiderül!
Vági Bence
Bestia, sötét úrnő, asszonybőrbe bújt hóhér: ilyen és ezekhez hasonló nevekkel illették halála után több száz évvel Báthori Erzsébetet, az újkori Magyarország egyik legsötétebbnek vélt alakját. A királyi családnál is vagyonosabb grófnő alvilági legendája a boszorkányüldözések idejéből maradt fenn, amikor az oly hiú nemesi hölgyről elterjedt, hogy megszállottan keresi a fiatalság titkát. Okkult szertartásokról, megkínzott, megcsonkított és hidegvérrel kivégzett szolgálókról pusmogtak, szüzek vérét vette, majd abban fürdött, s azt itta, remélve, hogy végre meglelte „a varázsszerét a megfiatalításnak”.

Báthori Erzsébet, vércsepp
Báthori Erzsébet a legenda szerint a szüzek vérében találta meg az örök fiatalság kulcsát
Báthori Erzsébet-kvíz

Te vajon mennyire emlékszel még a tömeggyilkosságokról szóló rémmesékre? Valódi sikolyok rekedtek a grófnő várának alagútjaiban, vagy csak áldozat volt, kit mesékért ítéltek el? Mily mesék maradtak az utókorra? Mi volt a vád, s mi az ítélet? Hol őrizték haláláig, netán máglyán égett, és a lángok martalékául átkok maradtak? Most tesztelheted, mennyit tudsz a 16. század rettegett női alakjáról: kvízünk az ő születésnapja alkalmából készült, Báthori Erzsébet ugyanis 465 évvel ezelőtt pont ezen a napon született. Kapcsolj lámpákat, mert horrorisztikus kalandra indulunk!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 27
Hol született Báthori Erzsébet?

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

