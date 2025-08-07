Te mennyit tudsz a leghírhedtebb magyar női tömeggyilkos, Báthori Erzsébet legendájáról? Kvízünkből kiderül

Bestia, sötét úrnő, asszonybőrbe bújt hóhér: ilyen és ezekhez hasonló nevekkel illették halála után több száz évvel Báthori Erzsébetet, az újkori Magyarország egyik legsötétebbnek vélt alakját. A királyi családnál is vagyonosabb grófnő alvilági legendája a boszorkányüldözések idejéből maradt fenn, amikor az oly hiú nemesi hölgyről elterjedt, hogy megszállottan keresi a fiatalság titkát. Okkult szertartásokról, megkínzott, megcsonkított és hidegvérrel kivégzett szolgálókról pusmogtak, szüzek vérét vette, majd abban fürdött, s azt itta, remélve, hogy végre meglelte „a varázsszerét a megfiatalításnak”.

Báthori Erzsébet a legenda szerint a szüzek vérében találta meg az örök fiatalság kulcsát

Fotó: Tomislav Stajduhar / Shutterstock

Báthori Erzsébet-kvíz

Te vajon mennyire emlékszel még a tömeggyilkosságokról szóló rémmesékre? Valódi sikolyok rekedtek a grófnő várának alagútjaiban, vagy csak áldozat volt, kit mesékért ítéltek el? Mily mesék maradtak az utókorra? Mi volt a vád, s mi az ítélet? Hol őrizték haláláig, netán máglyán égett, és a lángok martalékául átkok maradtak? Most tesztelheted, mennyit tudsz a 16. század rettegett női alakjáról: kvízünk az ő születésnapja alkalmából készült, Báthori Erzsébet ugyanis 465 évvel ezelőtt pont ezen a napon született. Kapcsolj lámpákat, mert horrorisztikus kalandra indulunk!