"Nem nagyot tudtak mit mondani" - nem érti Marco Rossit a magyar gólszerző

Marco Rossi csapatát pillanatok választották el attól, hogy 28 év elteltével ismét világbajnoki pótselejtezőt játsszon, viszont a 96. percben jött a hidegzuhany. A magyar válogatott Lukács Dániel 3. percben szerzett találatával került előnybe az Írország elleni, mindent eldöntő vb-selejtezőn, amelyet Varga Barnabás szépségdíjas gólja követett, de Troy Parrott mesterhármasának köszönhetően mindez hiábavaló volt. A szövetségi kapitány 3-2-es vereség után csalódottan és szűkszavúan értékelt, csakúgy mint az első gól szerzője.

Még vezetett a válogatott a magyar-ír mecsen, amikor Marco Rossi lecserélte Lukács Dánielt Fotó: TumbaszHedi

"Jobban örültem volna, ha nyerünk és nem rúgok gólt" – beszélt elcsukló hangon Lukács Dániel, aki az örmények elleni meccs után másodszor kapott helyet a kezdőcsapatban, s mindkétszer góllal hálálta meg a bizalmat.

Nagyon szomorú vagyok. Hiába találtam be, nehéz bármit is mondani. Nyílván nagyon örültem, hogy megszereztem a vezetést, főleg amikor megtudtam, hogy nem voltam lesen. Az egy nagyon boldog pillanat volt.

A Puskás Akadémia támadója azt is elárulta, milyen volt a hangulat a magyar öltözőben a találkozót követően.

"Komor a hangulat, mindenki nagyon csalódott. Nagyon szerettük volna megcsinálni, de sajnos nem sikerült. Tudtuk, hogy a végén rugdosni fogják a kapunk elé a labdákat, hiszen ebben jók, és sajnos ki is jött nekik a lépés."

mondta Lukács, aki arról is beszélt, hogyan reagált a szövetségi kapitány és Szoboszlai Dominik a mérkőzés után.

Nem nagyon tudtak mit mondani, tényleg mindenki nagyon csalódott, ami elhangzott azt pedig az öltözőben hagynám

–fogalmazott a csatár, majd hozzátette, hogy gyakorlatilag síri csend uralkodott a helyiségben.

Lukács Dániel nem ért egyet Rossival

A remekül játszó támadó tehetetlenül, a kispadról figyelte a drámai végjátékot, ugyanis a 63. percben Schäfer Andrással együtt lecserélte őt Marco Rossi.

Nem tudom miért, de így döntött a vezetőedző. Mi nem kértünk cserét, az biztos. Nem tudok erre mit mondani.