A leghíresebb magyar színész fejét egy skizofrén világsztár csavarta el

Ha azt hitted, Michelle Pfeiffer nevéhez fűződik Hollywood legveszedelemesebb viszonya, akkor még biztosan nem hallottál Clara Bow-ról. Az 1920-as évek legnagyobb némafilmes sztárja volt, aki elcsábította Lugosi Béla magyar színészt is, akibe őrülten szerelmes volt. A meztelenséget, alkoholt és drogokat is kedvelő Bow korának legnagyobb sztárja volt, ám a hangos film és egyre súlyosabb pszichés problémái nem csak az egykori Drakulával, de Hollywooddal is megpecsételte a sorsát.

Clara Bow botrányos meztelen ruhája Lugosi Béla is felfigyelt (Fotó: Snap/ Northfoto)

Lugosi Béla és Clara Bow viharos románca

Akik látták Brad Pitt és Margot Robbie Babylon című filmjét és jártasak a hollywoodi legendák világában, azok észrevehették, hogy a Barbie film szőkeségének karakterét a néha Clara Bow figurájáról mintázták. Az örült bulikban és féktelen szexuális kalandokban tomboló Bow fenekestűl felforgatta Hollywoodot az 1920-as években, amikor felfedezték.

Bow tombolását nem csak a közönség imádta: szabad elvű, merész és szexi független nőket alakított a vásznon, 1928-ban heti 35.000 dollár volt a fizetése, ami ma is szép fizetés lenne egy hétre, de akkoriban csillagászatinak számított. Bow egyik rumlis kapcsolatból zuhant a másikba, míg folyamatosan forgatott. Ekkoriban ismerte meg a szárnyait bontogató, az egykori Osztrák-Magyar Monarchiából emigráló Lugosi Bélát, aki szintén egyre felkapottabb lett, de még váratott magára az 1931-es Drakula.

Lugosi Béla és Bow románca idegtépő volt (Fotó: Universal Pictures)

Bow azonnal behabarodott a kétszeresen elvált Lugosiba, azonban mindketten kellőképpen önpusztító életet éltek ahhoz, hogy hétköznapi módon éljék a mindennapjaikat. Nem tett jót a kapcsolatuk Lugosi tiszavirágéltű házasságának Beatrice Woodruff Weeksszel, ami fél évig sem tartott, ugyanis Bow állandóan feltűnt a színen.

Clara Bow élete, Lugosi Béla és a Drakula

Bow mint sok más legendás némafilmsztár a hangosfilm megjelenésével egyre kevesebb munkát kapott, nem tudott haladni a korral, hangi adottságai nem voltak megfelelőek, így a sztárgázsi és a státusza ugrott, a függőségei azonban súlyosbodtak, és a mentális állapota egyre jobban romlott. Mindeközben Lugosi horrorfilmes karrierje beindult, és bár szupersztár nem lett, de a zsáner egyik legmeghatározóbb figurája volt. Clara és Béla kapcsolata közben végleg megromlott, ám a hírek szerint Drakula vonzalma élete végéig megmaradt a szexi színésznő iránt: élete végéig őrizte Clara Bow meztelen portréját a hálószobájában, ami tekintve, hogy Bélának még két felesége volt, nem lehetett túl hízelgő az asszonyok számára.