Kőkemény retró kvíz: 10 kérdés, amire az emberek csupán 20%-a tudja a helyes választ

Retró kvíz csak a legbátrabbaknak! Emlékszel még azokra a nosztalgikus szép időkre, amikor a reggelek kakasszóval indultak, a forró nyári délutánokat a meggyfa árnyékban eltöltött dinnyézés tette elviselhetővé és a család minden tagja besegített a ház körüli teendőkbe? A nagypapi kapált, vagy szőlőt metszett, a gyerekek locsoltak, a nagyi pedig meggyet magozott vagy épp zsenge zöldborsót fejtett egy tálba az ebédhez.

Kvíz a régi időkből: ha ezeket tudod, igazi retró bajnok vagy!

Fotó: DenisProduction.com / Shutterstock

Retró kvíz: 10 kérdés azokból a régi szép időkből

A virágok és növények illata, a föld meleg érintése, a nagyi mézédes baracklekvárja, ezek mind-mind gyerekkorunk legszebb nyári emlékei. Ekkoriban nemcsak a játékról szólt minden, hanem a munkáról és a kert gondozásáról is. Emlékszel még, amikor a szünidő a kiskertben kezdődött, és estére sáros lábbal, leégve, de boldogan zuhantunk le a sparhelt mellé egy tál frissen szedett szamócával a kezünkben? Amikor nem létezett klíma, Facebook, se Tik Tok, csak a kútvödörből húzott hideg víz, a szúnyoghálón át beszűrődő recsegő rádió hangja, a déli harangszó és a Szabó család. Ha neked is megvannak ezek a régi szép emlékek, akkor ez a retró kvíz neked szól. A kérdéseket a Fanny magazin állította össze. Felkészültél?