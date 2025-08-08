Szó szerint az utolsó pillanatig dolgoztak: ők azok a sztárok, akik a forgatáson haltak meg

Alkoholizmus, drog, baleset és örökletes betegség. Csupán néhány olyan ok, ami miatt olyan világsztárok hunytak el egy-egy film forgatásán, mint Lugosi Béla, Oliver Reed vagy Brandon Lee.

Lugosi Béla halála miatt a magyar színész nélkül fejezték be az utolsó filmjét (Fotó: ZUMA Press)

Lugosi Béla és Brandon Lee is forgatáson halt meg

Lugosi Béla

Bizony, a jó öreg magyar Drakula is egy filmforgatáson adta vissza a lelkét. A színész 1956-ban állt neki a legendásan rossz rendező, Ed Wood filmjét, a 9-es terv a világűrből című sci-fi horrort forgatni. Egy öregembert játszott, aki meghal, majd valamiért Drakulaként tér vissza. Az első pár jelenetét fel is vette a színész, aki ekkoriban már komoly drogfüggő volt. Végül 73 éves korában a szíve nem bírta, és a forgatás közepén halt meg. Ed Woodot azonban ez sem akadályozta meg, hogy befejezze a filmet: Lugosi csontkovácsát kérte meg, hogy vegye fel a színész jelmezét és takarja el az arcát a jeleneteiben.

Tyrone Power jelenet közben esett össze

Tyrone Power

A negyvenes-ötvenes évek férfiprototípusa szó szerint egy jelenet közben esett össze és halt meg, mindössze 44 évesen. Power 1958-ban Madridban forgatta a Solomon és Sheba című történelmi filmet, amiben az olaszok nagyasszonya, Gina Lollobrigida volt a partnere. Már nagyjából minden jelenetét felvette a hőségben a színész, amikor filmbeli partnerével és jó barátjával, Gábor Zsa Zsa exférjével, George Sandersszel próbáltak egy jelenetet. Tyrone Power ott helyben összeesett. Próbálták újraéleszteni és a mentő még kiért, de a kórházba már csak a holttestét vitték be. A láncdohányos színésznek állítólag örökletes szívbetegsége volt.

Brandon Lee halála sokkolta a filmipart (Fotó: HIP/ Northfoto)

Brandon Lee

Édesapja, Bruce Lee is tragikusan, fiatalon, mindössze 33 évesen hunyt el, miközben a Sárkány közbelép utószinkronját csinálta, de fia Brandon sorsa még tragikusabb lett. A 28 éves színész a kultikus A holló című film forgatásán hunyt el, miután valahogy élestöltény került az egyik jelenetben, abba fegyverbe, amivel meglövi a figurát a film szerint. Lee életét nem tudták megmenteni, a kórházban elhunyt. A film már nagyrészt kész volt, az utolsó simításokat dublőrökkel oldották meg.