Szó szerint az utolsó pillanatig dolgoztak: ők azok a sztárok, akik a forgatáson haltak meg

Lugosi Béla
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 08. 16:35
Brandon Leehalálfilmszínész
Néhány sztár életük legnagyobb pillanatában adta vissza a lelkét. Lugosi Béla és Brandon Lee csupán pár név, akik filmforgatás közben haltak meg.
Bors
Alkoholizmus, drog, baleset és örökletes betegség. Csupán néhány olyan ok, ami miatt olyan világsztárok hunytak el egy-egy film forgatásán, mint Lugosi Béla, Oliver Reed vagy Brandon Lee.

Lugosi Béla, 1952 - Mother Riley Meets the Vampire - Movie Set
Lugosi Béla halála miatt a magyar színész nélkül fejezték be az utolsó filmjét (Fotó: ZUMA Press)

Lugosi Béla és Brandon Lee is forgatáson halt meg

Lugosi Béla

Bizony, a jó öreg magyar Drakula is egy filmforgatáson adta vissza a lelkét. A színész 1956-ban állt neki a legendásan rossz rendező, Ed Wood filmjét, a 9-es terv a világűrből című sci-fi horrort forgatni. Egy öregembert játszott, aki meghal, majd valamiért Drakulaként tér vissza. Az első pár jelenetét fel is vette a színész, aki ekkoriban már komoly drogfüggő volt. Végül 73 éves korában a szíve nem bírta, és a forgatás közepén halt meg. Ed Woodot azonban ez sem akadályozta meg, hogy befejezze a filmet: Lugosi csontkovácsát kérte meg, hogy vegye fel a színész jelmezét és takarja el az arcát a jeleneteiben. 

TYRONE POWER .
Tyrone Power jelenet közben esett össze 

Tyrone Power

A negyvenes-ötvenes évek férfiprototípusa szó szerint egy jelenet közben esett össze és halt meg, mindössze 44 évesen. Power 1958-ban Madridban forgatta a Solomon és Sheba című történelmi filmet, amiben az olaszok nagyasszonya, Gina Lollobrigida volt a partnere. Már nagyjából minden jelenetét felvette a hőségben a színész, amikor filmbeli partnerével és jó barátjával, Gábor Zsa Zsa exférjével, George Sandersszel próbáltak egy jelenetet. Tyrone Power ott helyben összeesett. Próbálták újraéleszteni és a mentő még kiért, de a kórházba már csak a holttestét vitték be. A láncdohányos színésznek állítólag örökletes szívbetegsége volt. 

THE CROW
Brandon Lee halála sokkolta a filmipart (Fotó: HIP/ Northfoto)

Brandon Lee

Édesapja, Bruce Lee is tragikusan, fiatalon, mindössze 33 évesen hunyt el, miközben a Sárkány közbelép utószinkronját csinálta, de fia Brandon sorsa még tragikusabb lett. A 28 éves színész a kultikus A holló című film forgatásán hunyt el, miután valahogy élestöltény került az egyik jelenetben, abba fegyverbe, amivel meglövi a figurát a film szerint. Lee életét nem tudták megmenteni, a kórházban elhunyt. A film már nagyrészt kész volt, az utolsó simításokat dublőrökkel oldották meg. 

GLADIATOR
Oliver Reed halálához az alkohol vezetett (Fotó: HIP/ Northfoto)

Oliver Reed

A legendás angol színész nagyon szerette az italt és a nagy formátumú filmeket. A kilencvenes években a súlyos alkoholista, balhés színész azonban kapott egy nagy lehetőséget Ridley Scott rendezőtől a Gladiátor című filmben. Proximus szerepében úgy gondolta, itt a nagy visszatérés lehetősége. A máltai forgatáson azonban még többet ivott. Az egyik forgatási nap után visszament a lakókocsijába, és helyben szívrohamot kapott, mindössze 61 évesen. A halála után végül nem hívtak új színészt a helyére. Bár még lettek volna jelenetei, Scott megoldotta a történet lezárását, a leforgatott anyagokból. 

First full trailer for Hunger Games: Mockingjay Part 2 features Phillip Seymour Hoffman's final performance
A Philip Seymour Hoffman filmek listája még bővülhetett volna (Fotó: Lionsgate/XPOSUREPHOTOS.COM)

Phillip Seymour Hoffman

Az Oscar-díjas színészről a rajongói sem tudták, hogy súlyos kábítószer függőségben szenved. A színész 2014-ben hunyt el New York-i lakásában, mindössze 46 évesen. Az ok drogtúladagolás volt a hivatalos közlemény szerint. A színész már majdnem felvette Az éhezők viadala utolsó, két részere bontott lezárásához a jeleneteit, így nem kellett újraosztani a szerepet. Jennifer Lawrence nevével fémjelezett utópisztikus sci-fiben egy-két jelentben dublőr helyettesítette a már elhunyt színészt. 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
