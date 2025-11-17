Orbán Viktor megtörte a csendet: így reagált a magyar válogatott vereségére

Vasárnap este 3–2-re kikapott Magyarország Írországtól, az egész nemzet egy emberként szomorodott el a vereségtől, ugyanis ez azt jelenti, hogy a magyar válogatott nem lesz ott jövőre a világbajnokságon.
Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor is reagált a vereségre, és leírta a közösségi oldalán, hogy "egy álommal kevesebb" – de jó hírt is közölt az államfő.
Egy nehéz hétfő. Ködös, novemberi idő, keserű kávé, és egy álommal kevesebb. Erre ébredtünk ma.
De hiába fáj az ember szíve, hiába érzi igazságtalannak a sorsát, önsajnálatból nem lehet megélni. Meló van.
Hamarosan érkezik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. A magyar kisvállalkozóknak ma garantáltan jó napja lesz.
– írta Orbán Viktor.
