Orbán Viktor megtörte a csendet: így reagált a magyar válogatott vereségére

Vasárnap este 3–2-re kikapott Magyarország Írországtól, az egész nemzet egy emberként szomorodott el a vereségtől, ugyanis ez azt jelenti, hogy a magyar válogatott nem lesz ott jövőre a világbajnokságon.

Szoboszlai Dominik sem bírta ki könnyek nélkül a vereséget.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor is reagált a vereségre, és leírta a közösségi oldalán, hogy "egy álommal kevesebb" – de jó hírt is közölt az államfő.

Egy nehéz hétfő. Ködös, novemberi idő, keserű kávé, és egy álommal kevesebb. Erre ébredtünk ma. De hiába fáj az ember szíve, hiába érzi igazságtalannak a sorsát, önsajnálatból nem lehet megélni. Meló van. Hamarosan érkezik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. A magyar kisvállalkozóknak ma garantáltan jó napja lesz.

– írta Orbán Viktor.