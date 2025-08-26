Boldog születésnapot Macaulay Culkinnak: te mennyire ismered a Reszkessetek, betörők sztárját? – Kvíz

Ha úgy érzed, te vagy a legnagyobb Macaulay Culkin-rajongó, próbáld ki kvízünket, amelyet a színész 45. születésnapja alkalmából készítettünk!

Születésnapos Macaulay Culkin-kvíz: mennyire ismered a Reszkessetek, betörők! sztárját?

Fotó: KPA Honorar und Belege / Northfoto

7 kvízkérdés Macaulay Culkinről, a kedvenc gyerekszínészünkről

Macaulay Culkin 1980. augusztus 26-án született, és mindössze 9 éves volt, amikor megkapta Kevin McCallister szerepét a Reszkessetek, betörők! című kasszasikerben. A film 1991-ben került a magyar mozikba, és évek óta minden karácsonyi szezonban újra és újra beköltözik az otthonainkba néhány órára. Ha úgy érzed, hogy te vagy a legnagyobb Macaulay Culkin-rajongó, itt az ideje, hogy próbára tedd a tudásod! Kvízünkben olyan érdekes és változatos kérdésekkel találkozol majd, amelyek segítségével kiderül, mennyire ismered a Reszkessetek, betörők! című film sztárjának életét és karrierjét. Megtudhatod például, hogy melyik híres Michael Jackson-klipben bukkant fel, vagy hogy milyen zenekarban játszott egy időben. Ezek a kérdések nemcsak a legismertebb szerepeire, hanem a kevésbé ismert, de annál izgalmasabb tényekre is rávilágítanak.