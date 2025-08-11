Megtörte a csendet a Reszkessetek betörők sztárja: elárulta, amire mindenki kíváncsi

Talán nincs olyan ember, aki már ne látta volna egyszer sem a karácsony slágerfilmjeit a Reszkessetek, betörőket, amelyből már több rész is készült, szám szerint hat. A filmek egyes részletei pedig még mindig találgatások tárgya.

Macaulay Culkin elárulta, melyik a kedvenc Reszkessetek, betörők! filmje Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto

Ám most a produkció főszereplője választ adott egy olyan kérdésre, amely már régóta foglalkoztatja a rajongókat. A népszerű Hot Ones című YouTube műsor legutóbbi vendége Macaulay Culkin volt, ahol természetesen karrierjének leghíresebb filmjei, a Reszkessetek, betörők! is szóba kerültek.

A színész a beszélgetés során felidézte, Joe Pesci valóban kissé furcsán viselkedett vele a forgatások alatt, de mindezt azért tették, hogy hitelesebben játszhassák el karaktereiket. A kérdező természetesen azt is megkérdezte Macaulay Culkintól, hogy melyik volt a kedvenc Reszkessetek, betörők része, mire ő határozottan rávágta, hogy a második, Elveszve New Yorkban.

Többet kaptam érte. Azt hiszem, hogy enyém a bevétel 5%-a. És még az ehhez tartozó termékek eladásából befolyó bevételek 15%-a is. Úgyhogy ha veszel egy Talkboyt [hangrögzítő készülék, amit Kevin a filmben használt], akkor elrakom az árának a 15%-át. Köszönöm szépen. Jut eszembe, vegyetek karácsonyra egy Talkboyt!"

- idézte az Unilad a Reszkessetek, betörők! sztárját.

A teljes beszélgetés alább tekinthető meg: