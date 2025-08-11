Kőkemény idézet-kvíz: Te tudod, honnan származnak ezek a legendás mondatok?

Az igazán emlékezetes idézetek örökre bevésődnek, még akkor is, ha néha már nem tudjuk, ki mondta őket, vagy hol hallottuk először. A jó idézet egyetlen mondatban képes visszaadni egy film vagy könyv hangulatát, egy korszak szellemét, vagy egy ikonikus személyiség karakterét. Most próbára teheted, mennyire vagy otthon a popkultúra világában! Kvízünkből kiderül mennyire vagy képben úgy igazán ezekkel a legendás mondatokkal.
Egy jól eltalált idézet olyan, mint egy kampó az emlékezetben – visszaránt minket egy történetbe, egy karakterbe, egy érzelmi pillanatba. Ez a kvíz 10 ikonikus mondatot gyűjt össze a világirodalomból, filmklasszikusokból, de természetesen nem maradhatnak ki a magyar kedvencek sem – legyen szó Kosztolányiról, a Tanú című filmről vagy épp a Szomszédokról. A feladat egyszerű: válaszd ki, hogy melyik műből, filmből vagy hírességtől származik az idézet! Csak a legnagyobb kultúrarajongók képesek hibátlanul végigcsinálni.
Ismerd meg az alábbi videóból a híres római filozófus ikonikus mondatait, amik megváltoztathatják az életedet:
