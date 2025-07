Hetvenegy éves korában hunyt el a legendás sportember, és színész Hulk Hogan. Halálát sajtóinformációk szerint szívmegállás okozta. A pankráció többszörös bajnoka az 1970-es években lépett először a ringbe, és azonnal a rajongók szívébe lopta magát a rá jellegzetes szőke hajjal és bajusszal megjelenő izomkolosszus.

Hulk Hogan összesen 11 filmben szerepelt.

Fotó: PHOTOlink / MediaPunch / Norhfoto

Kvíz Hulk Hoganről, a pankráció legendájáról

Sok kisgyerek akart a 80-as években Hulk Hogan lenni, főleg miután a filmes karrierje is beindult és világszerte megismerték az emberek. A családi életét bemutató valóságshow a 2000-es évek elején is sokakat szögezett a tévé képernyője elé. Most egy kvízzel tisztelgünk a világsztár előtt. Játssz velünk, és ismerd meg sportikon életét, mutasd meg, hogy te mennyit tudsz Hulk Hoganről!