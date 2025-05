Hihetetlen felfedezés: Megtalálhatták Noé bárkáját

A Biblia szerint a hatalmas hajó, Noé bárkája megmentette az emberiséget és mindenféle állatot a megsemmisüléstől egy több mint 4300 évvel ezelőtti katasztrofális árvíz során. Most úgy tűnik, hogy a hatalmas hajó tényleg létezett, sőt, meg is találták, pont ott, ahol a Biblia is írja.

Megvan Noé bárkája? Különös képződményre bukkantak a tudósok

Még a '40-es években a heves esőzések és földrengések mostak ki az iszapból egy titokzatos képződményt Törökországban az Ararát-hegytől nem messze. A Durupinar-formáció néven emlegetett különös helyen kutatásokat végeznek, nemrég pedig meglepő felfedezést tettek a tudósok. A kutatók úgy vélik, a partot ért Noé bárkája lehet az – írta meg a Daily Mail. Ugyanis földi radarral észleltek egy 13 láb hosszú alagutat a hegynek tűnő képződményben, ami olyan, mintha egy hajó folyosója lenne. A szkennelt rétegek ráadásul megfelelnek a három fedélzetű hajó bibliai leírásának: Ezek alapján megtalálhatták a hajón áthaladó központi és oldalsó folyosókat, sőt még a szobákat is. A Biblia ráadásul pontosan így írja: „Százötven nap elteltével a víz visszahúzódott, s a hetedik hónapban, a hónap 17. napján a bárka megállt az Ararát-hegyén”.

Ez nem az, amire számítana az ember, ha a helyszín egyszerűen egy szilárd sziklatömb lenne, vagy véletlenszerű sárfolyási törmelék alakulna ki

- mondta Andrew Jones, a Noé bárkája szkennelésének független kutatója a The Christian Broadcasting Networknek (CBN).

De pontosan ez az, amit elvárna az ember, ha ez egy ember alkotta hajó lenne, összhangban a Noé bárkájának bibliai előírásaival

– tette hozzá a kutató.

Különbözik környezetétől a titokzatos képződmény

Ráadásul mindez még semmi. A kutatók észrevették, hogy a csónak alakú képződményben növő fű más színű, mint a közvetlenül rajta kívüli terület, ami arra utal, hogy ez inkább ember alkotta, mint természetes. Ráadásul a szerves anyagok kétszer olyan magasak a képződményben, mint a környező talajban. Ez azért is bizonyítja azt, hogy valóban Noé bárkáját találhatták meg, mert ha ez egy fából készült hajó lenne, és a fa idővel elkorhadt volna, akkor megemelkedett káliumszintre, pH-változásokra és magasabb szerves tartalomra számíthatnánk – és pontosan ezt találták a tudósok.