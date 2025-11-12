Síelés luxusszinten: Európa ötödik legmagasabb csúcsánál Ferenc József lakosztályában pihenhetsz

Ferenc József egykori lakosztályában, a néhai uralkodó és Mária Terézia bútorai között, a Monarchia Krausz Gábor által megelevenített ízeit ízlelgetve élvezheti a luxus utazás minden előnyét az a síelő, aki az idei szezonban Ausztriába, Európa ötödik legmagasabb hegycsúcsához látogat. A Magas-Tauern Nemzeti Parkban magasodó Großglockner lábánál fekvő Heiligenblut am Großglockner az osztrák föld egyik legikonikusabb hegyvidéki települése, ahol mindössze ezer ember él, ám több ezren fordulnak meg itt minden évben. A Budapesttől 7 óra autóútnyira elhelyezkedő síparadicsom egy időben 1800 fő befogadására képes az ott regisztrált ágyszám szerint, ezek különböző típusú szállók között oszlanak meg.

Heiligenblut am Großglockner síparadicsoma összesen 1800 fő befogádására képes.

Felfedezetlen síparadicsom Ausztriában: földöntúli luxus és hóbiztos sípályák egész szezonban

Heiligenblut am Großglockner közvetlen közelében 56 kilométernyi összefüggő sípályarendszer található, míg tágabb környezetben több száz kilométernyi síterep biztosít aktív kikapcsolódást. A pályák egész szezonban hóbiztosak, a téli sportok szerelmesei 2 és 5 méter közötti friss havat és kiváló pályaviszonyokat élvezhetnek, mi több, a szállóhelyek többségét, összesen 655 ágyat birtokló Hilaris Hotels szállodáinak falai között igazi luxus várja a vendégeket.

A Landhotel Post nevű 66 szobás komplexum a település szívében, közvetlenül a sífelvonó mellett található. Az épületben olyan történelmi értékek lelhetők fel, mint Mária Terézia komódja, valamint egy lakosztály, amelyben Ferenc József császár is megszállt. A helyiségben a mai napig őrzik a néhai uralkodó személyes tárgyait.

Ezenkívül 134 szobával üzemel a Sporthotel, valamint december 20-án, a sífelvonó bejárata mellett nyitja meg kapuit egy 500 fő befogadására képes après-ski bár. A tervek szerint zenés-táncos rendezvények, magyar és nemzetközi fellépők szórakoztatják majd a vendégeket, miközben zavartalanul élvezhetik a Großglocknerre és a környező hegyekre nyíló pazar kilátást. A gasztronómiai élvezetekről Krausz Gábor mesterszakács gondoskodik, aki konyhafőnökként az egykori Osztrák-Magyar Monarchia ízeit idézi meg. Az italválasztékban az olasz és német vendégkör igényeire szabva előkelő helyen szerepel majd a Negroni, az Aperol Spritz és a Peroni, valamint helyi specialitások és prémium minőségű magyar borok, illetve pálinkák is helyet kapnak a kínálatban.