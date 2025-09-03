Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
A gyönyörű fekvésű törpeállam, San Marino szeptember 3-án ünnepli fennállásának 1724. évfordulóját

San Marino, Európa különleges ékszerdoboza – A világ egyik legapróbb, mégis legnagyobb múltú köztársasága

évforduló
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 03. 16:20
törpeállamSan Marinofüggetlenség
Őszi utazáskor sokan keresnek olyan helyet, ahol a történelem, a természet és a nyugalom egyszerre van jelen. Erre tökéletes választás San Marino, a világ egyik legkisebb, mégis legősibb köztársasága, amely épp szeptember 3-án ünnepli alapításának évfordulóját.
Etédi Alexa
Ősszel, amikor a legtöbb utazó már túl van a nyári vakációk zsúfolt nyüzsgésén, és a mediterrán vidékek visszanyerik nyugodtabb ritmusukat, érdemes egy különleges helyre kirándulni: San Marino ugyanis ilyenkor is vár. Ez a parányi állam, amelynek történelme majdnem 1700 évre nyúlik vissza, egyike a világ legkisebb országainak, és egyben a legrégebbi ma is fennálló köztársaság. Múltja, hegyi panorámái és középkori hangulata olyan élményt kínál, amely túlmutat a méretén – hiszen néha a legkisebb országok rejtik a legnagyobb történeteket.

San Marino, Monte Titano, ősz
A fennállásának 1724. évét ünneplő aprócska köztársaság, San Marino ősszel is különleges úti cél
Fotó: Rudy Balasko / Shutterstock

Szent Marinus tiszteletére: San Marino

San Marino hivatalosan 301-ben jött létre (alapításának ünnepét szeptember 3-án ünnepli), amikor egy Dalmáciából érkező kőfaragó, a később szentté avatott Marinus (olaszul Marino) a Monte Titano sziklái közé vonult vissza, hogy ott éljen vallásos elvonultságban. A köré gyűlt közösség hamarosan önálló községgé vált, amely idővel köztársaságként szerveződött.

A törpeállam azóta – a történelem viharaiban is – megőrizte függetlenségét, dacolt birodalmakkal, fejedelemségekkel és modern államokkal. A legenda és a történelem határán mozgó eredettörténet ma is a san marinói identitás központi eleme. A lakosok büszkén vallják magukat „marinensinek”, akik nemcsak megőrizték köztársaságukat, de példát mutatnak kitartásból és állhatatosságból.

San Marino, Monte Titano, városkép
A gyönyörű városka, San Marino a Monte Titano hegy oldalára kúszik fel, melynek csúcsán három erődítmény is óvta a támadásoktól
Fotó: Andriana Syvanych / Shutterstock

Aprócska ország különleges politikai rendszerrel

Földrajzilag San Marino Olaszország enklávéja: az olasz Emilia–Romagna és Marche régiók ölelésében fekszik. Az ország területe alig több mint 60 négyzetkilométer, lakossága kevesebb, mint 35 ezer fő.

Mindez nem akadályozza meg abban, hogy saját kormányzattal, alkotmánnyal és államfővel – pontosabban kettővel, a félévente váltott „régenskapiányokkal” – működjön. Ez a politikai berendezkedés szimbolikus és praktikus egyszerre: a hatalom megosztása biztosítja, hogy ne koncentrálódjon túl sok befolyás egyetlen kézben.

San Marino, középkori utcarészlet
San Marino középkori utcái hangulatos sétákat kínálnak
Fotó: Sean Pavone / Shutterstock

San Marino kincsei

Turistaként a legizgalmasabb élmény a középkori hangulatba merülni. A Monte Titano szikláin magasodó várak, a keskeny, macskaköves utcák és a lenyűgöző kilátás mind hozzájárulnak ahhoz a különleges érzéshez, hogy itt valóban megállt az idő. Ősszel egyébként különösen szép a táj: a hegyoldalak lombjai aranyba és vörösbe borulnak, a levegő tiszta, a látóhatáron pedig az Adriai-tenger kékje dereng.

A történelmi városközpont 2008 óta az UNESCO világörökség része. A városfalakon belül szinte minden ház, torony és tér mesél valamit a múltról. Érdemes betérni a Palazzo Pubblicóba, a kormányzati palotába, ahol a köztársaság hivatalos eseményeit tartják. A terek, szobrok és kávézók között sétálva az utazó nemcsak látványosságokkal találkozik, hanem a san marinói mindennapok ritmusával is.

San Marino, főtér a Palazzo Publicoval, turisták
San Marino legfontosabb tere, a Szabadság tér és a Palazzo Pubblico
Fotó: goga18128 / Shutterstock

A történelem iránt érdeklődők számára külön csemege, hogy San Marino mindig is semleges állam volt. A napóleoni háborúk idején ugyan ideiglenesen elvesztette függetlenségét, de rövid időn belül visszanyerte azt. A XIX. században menedéket adott olasz szabadságharcosoknak, köztük Giuseppe Garibaldinak is. Ez a gesztus hozzájárult ahhoz, hogy a frissen egyesült Olaszország tiszteletben tartsa a kis köztársaság önállóságát.

San Marino, Szabadságszobor
A San Marino-i Szabadságszobor, a Statua della Liberta, amely jól tükrözi az állam függetlenségének jelentőségét
Fotó: Robson90 /  Shutterstock 

Gasztronómia felső fokon

A kulturális élmények mellett a gasztronómia sem elhanyagolható. A san marinói konyha olasz gyökereket hordoz, de helyi ízekkel gazdagítja. A tészták és húsételek mellett érdemes megkóstolni a „torta tre montit”, a háromtorony-tortát, amely a Monte Titano ikonikus erődítményeit idézi. A borok közül a Sangiovese különösen népszerű, amely tökéletes kísérője egy hangulatos őszi vacsorának a hegytetőn.

San Marino tehát nem csupán egy apró pont a térképen, hanem élő történelem, amely méltó ünneplést érdemel alapításának évfordulóján. Aki ide látogat, az nem csupán egy országot fedez fel, hanem egy időtlen köztársaság szellemét is, amely generációk óta hirdeti: a szabadságot nem a méret, hanem a hit és a kitartás őrzi meg.

San Marino, Monte Titano, Guaita torony
A Monte Titan tetején trónoló, XI. században épült Guaita torony a három közül a legrégebbi. A másik kettő - a Cesta és a Montale - a XIII. és a XIV. században épültek.
Fotó: Sean Pavone / Shutterstock

Öt kihagyhatatlan látnivaló San Marinóban:

  • Guaita torony – a három középkori erőd közül a legrégebbi és legimpozánsabb, ahonnan lélegzetelállító panoráma nyílik.
  • Cesta torony – a Monte Titano legmagasabb csúcsán áll, benne fegyvermúzeum található.
  • Palazzo Pubblico – díszes homlokzatával és történelmi jelentőségével a köztársaság politikai központja.
  • Basilica di San Marino – klasszicista székesegyház, amely a város alapítójának, Szent Marinusnak állít emléket.
  • San Marino Történelmi Központja – az UNESCO világörökség része, tele szűk utcákkal, kávézókkal és múzeumokkal.
San Marino, Főtér, Palazzo Publico este
A Palazzo Pubblico esti kivilágításban
Fotó: Roman Babakin /  Shutterstock 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
