Ilyen lesz a téli olimpia Olaszországban: helyszínek Milánótól a Dolomitokig, amiket érdemes felkeresned

téli olimpia 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 04. 09:45
helyszínekOlaszországolimpiai játékok
2026 februárjában Észak-Olaszország kerül a világ figyelmének középpontjába. A versenyek nem egyetlen városban zajlanak, számos nagyvárosokban és hegyvidékeken követhetjük őket végig. Ismerd meg a téli olimpia sokszínű helyszíneit.
Porosz Viktória
A szerző cikkei
  • 2026 februárjában a téli olimpia egész Észak-Olaszországot mozgásba hozza Milánótól a Dolomitokig.
  • A versenyek nem egyetlen városban zajlanak, nagyvárosi és alpesi helyszínek váltják egymást.
  • Megmutatjuk a téli olimpia legfontosabb helyszíneit.

A téli olimpia 2026-ban Olaszországba érkezik, és már most látszik, hogy ez az esemény több lesz egy klasszikus sportversenynél. A téli olimpia helyszínei nem egyetlen városba sűrűsödnek, hanem Észak-Olaszország legkülönbözőbb pontjain rendezik őket. Az esemény központja Milánó és Cortina d'Ampezzo, de a Dolomitok völgyeitől Dél-Tirolig és Veronáig több helyszínen kísérhetjük figyelemmel a sporteseményeket. A téli olimpia 2026. február 6-tól 22-ig tart. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság adatai szerint több mint 2900 sportoló, közel 90 országból, 15 téli sportágban áll rajthoz. Ez lesz az első alkalom, hogy a téli olimpia két város közös rendezésében valósul meg, ami már önmagában is különleges.

téli olimpia 2026 Dolomitok
A téli olimpia 2026-ban Észak-Olaszország több helyszínén zajlik majd.
Fotó: Maja Hitij /  GettyImages

Miért más ez a téli olimpia?

Olaszország nem először rendez olimpiai játékokat, hiszen Cortina d’Ampezzo már 1956-ban rendezett téli olimpiát, Róma pedig 1960-ban nyárit. 2026-ban Olaszország ismét megmutatja a világnak a sportok iránti szenvedélyét és vendégszeretetét. A Milano–Cortina 2026 egyik legfontosabb sajátossága a térbeli elosztás. Hatalmas területről van szó, tekintve, hogy Milánó és Cortina légvonalban több mint 257 kilométerre, közúton pedig 412 kilométerre fekszik egymástól. A szervezők tudatosan választották meg így a helyszíneket, hiszen a téli olimpia nagyrészt meglévő sportlétesítményekben zajlik. Most megmutatjuk a legfontosabb olimpiai helyszíneket.

Milánó – műkorcsolya, rövidpályás korcsolya, jégkorong, gyorskorcsolya

A megnyitóünnepség helyszíne a milánói San Siro Stadion, a jégsportok többsége itt zajlik: műkorcsolya, rövidpályás gyorskorcsolya, jégkorong és gyorskorcsolya. Az assagói Unipol Fórum felújított arénája, az új SantaGiulia jégkorongcsarnok és a Rho Fieramilano területén kialakított ideiglenes jégpark mind azt szolgálják, hogy a téli olimpia szervesen illeszkedjen a városképbe. Az olimpiai falu a Scalo Romana környékén épül fel, és a játékok után diákszállásként működik majd tovább.

San Siro stadion, Milánó
San Siro stadion, Milánó - a téli olimpia megnyitó ünnepségén
Fotó: Svet foto /  Shutterstock 

Cortina d’Ampezzo

A téli olimpia itt ad otthont a curlingnek, valamint a bob-, skeleton- és szánkóversenyeknek. A Curling Olimpiai Stadion már az 1956-os játékokon is szerepet kapott, most pedig a paralimpia záróünnepségének helyszíne lesz. Az alpesi síversenyek a Tofane-hegységben, a legendás Olympia delle Tofane pályán zajlanak. Ez a helyszín egyszerre technikás és látványos, hiszen a hegyvidéki környezet is része az élménynek.

Cortina d'Ampezzo havas látképe.
 Cortina d'Ampezzo és a 2026-os téli olimpia előkészületei.
Fotó: NorthSky Films /  Shutterstock 

Anterselva/Antholz – Biatlon

A dél-tiroli Anterselva a téli olimpia biatlonhelyszíne. Az Anterselva Biathlon Arena 1600 méteres magasságban fekszik, és régóta a sportág egyik meghatározó helyszíne, hatvan kilométernyi pályával és közel 19 ezer férőhellyel. A Vedrette di Ries-Aurina Nature Park által körülölelt völgyben különleges csend uralkodik amely segíti a sportolókat a koncentrációban. 

Bormio – Alpesi síelés

Az olimpia alpesi síversenyei a bormiói Stelvio pályán zajlanak, amely Európa egyik legismertebb és legnehezebb lesiklópályája. A több mint három kilométer hosszú pálya 2250 méteres magasságból indul, ami a 2026-os helyszínek között a legmagasabb rajt. A síelők már az elején egy nagyon meredek szakaszon indulnak, majd jön egy nagy ugrató és egy hosszú, gyors egyenes, ahol akár 140 km/órás sebesség is elérhető. A pálya ezután kanyarokkal és újabb gyors részekkel folytatódik. 

Livigno – Freestyle síelés és snowboardozás

A Valtellinában fekvő Livigno a freestyle síelés és a snowboard egyik legfontosabb helyszíne lesz. Az Aerials & Moguls Park és a Snow Park, amelyeket már nemzetközi versenyeken is kipróbáltak, kifejezetten a látványos számokra tervezték. A pályák úgy épültek meg, hogy a nézők egyetlen területről több versenyt is jól láthassanak. A pályákat este reflektorok világítják meg, így a versenyek igazi alpesi látványossággá válnak.

Predazzo és Tesero – síugrás, sífutás

A Predazzo síugróstadionjában a sáncokat felújították és éjszakai világítással látták el, a két fő ugrópályát meghosszabbították: a kisebb sánc 109, a nagyobb 143 méteres lett, ami nagyobb ugrásokat és látványosabb versenyeket tesz lehetővé. A helyszín a síugrás mellett az északi összetett számoknak is otthont ad. A közeli Tesero a sífutóversenyek központja lesz. A stadion akár 15 ezer nézőt is fogadhat, a környéken pedig 19 kilométernyi pálya húzódik. Itt nemcsak olimpiai sífutóversenyeket rendeznek, hanem a hely történetében először paralimpiai számokat is, sífutásban és biatlonban.

Verona Aréna drónfelvételes látképe.
Verona Aréna, a téli olimpia záróünnepségének helyszíne lesz.
Fotó: D-VISIONS /  Shutterstock 

Verona – záróünnepség

A téli olimpia záróünnepségének helyszíne Arena di Verona. Az ókori amfiteátrum február 22-én az olimpia, március 6-án pedig a paralimpia nyitóünnepségének ad otthont. Az i. sz. 1. században épült veronai olimpiai aréna akár 12 000 néző befogadására is alkalmas, és megmutatja Olaszország művészeti örökségét is.

Magyar sportolók a téli olimpián

A Magyar Olimpiai Csapat több versenyzője kvalifikálta magát a 2026-os téli olimpiára. A tervek szerint 15 kiváló sportoló képviseli hazánkat alpesi sí, sífutás, műkorcsolya, rövidpályás gyorskorcsolya, műkorcsolya és gyorskorcsolya számokban. 

Az olimpiai láng Predazzo és Tesero között érkezik:

 

 

