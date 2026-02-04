Ilyen lesz a téli olimpia Olaszországban: helyszínek Milánótól a Dolomitokig, amiket érdemes felkeresned

San Siro stadion, Milánó - a téli olimpia megnyitó ünnepségén

Fotó: Svet foto / Shutterstock

Cortina d’Ampezzo

A téli olimpia itt ad otthont a curlingnek, valamint a bob-, skeleton- és szánkóversenyeknek. A Curling Olimpiai Stadion már az 1956-os játékokon is szerepet kapott, most pedig a paralimpia záróünnepségének helyszíne lesz. Az alpesi síversenyek a Tofane-hegységben, a legendás Olympia delle Tofane pályán zajlanak. Ez a helyszín egyszerre technikás és látványos, hiszen a hegyvidéki környezet is része az élménynek.

Cortina d'Ampezzo és a 2026-os téli olimpia előkészületei.

Fotó: NorthSky Films / Shutterstock

Anterselva/Antholz – Biatlon

A dél-tiroli Anterselva a téli olimpia biatlonhelyszíne. Az Anterselva Biathlon Arena 1600 méteres magasságban fekszik, és régóta a sportág egyik meghatározó helyszíne, hatvan kilométernyi pályával és közel 19 ezer férőhellyel. A Vedrette di Ries-Aurina Nature Park által körülölelt völgyben különleges csend uralkodik amely segíti a sportolókat a koncentrációban.

Bormio – Alpesi síelés

Az olimpia alpesi síversenyei a bormiói Stelvio pályán zajlanak, amely Európa egyik legismertebb és legnehezebb lesiklópályája. A több mint három kilométer hosszú pálya 2250 méteres magasságból indul, ami a 2026-os helyszínek között a legmagasabb rajt. A síelők már az elején egy nagyon meredek szakaszon indulnak, majd jön egy nagy ugrató és egy hosszú, gyors egyenes, ahol akár 140 km/órás sebesség is elérhető. A pálya ezután kanyarokkal és újabb gyors részekkel folytatódik.

Livigno – Freestyle síelés és snowboardozás

A Valtellinában fekvő Livigno a freestyle síelés és a snowboard egyik legfontosabb helyszíne lesz. Az Aerials & Moguls Park és a Snow Park, amelyeket már nemzetközi versenyeken is kipróbáltak, kifejezetten a látványos számokra tervezték. A pályák úgy épültek meg, hogy a nézők egyetlen területről több versenyt is jól láthassanak. A pályákat este reflektorok világítják meg, így a versenyek igazi alpesi látványossággá válnak.

Predazzo és Tesero – síugrás, sífutás

A Predazzo síugróstadionjában a sáncokat felújították és éjszakai világítással látták el, a két fő ugrópályát meghosszabbították: a kisebb sánc 109, a nagyobb 143 méteres lett, ami nagyobb ugrásokat és látványosabb versenyeket tesz lehetővé. A helyszín a síugrás mellett az északi összetett számoknak is otthont ad. A közeli Tesero a sífutóversenyek központja lesz. A stadion akár 15 ezer nézőt is fogadhat, a környéken pedig 19 kilométernyi pálya húzódik. Itt nemcsak olimpiai sífutóversenyeket rendeznek, hanem a hely történetében először paralimpiai számokat is, sífutásban és biatlonban.