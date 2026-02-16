Rejtett gyöngyszem Csehországban: a város, amely hat folyóágra épült

Van egy cseh város, ahol a folyó a főtér alatt halad át, sőt a városháza alatt is eltűnik.

Litovel hat folyóágra épült, hidak százai szabdalják, ezért sokan Morva Velencének hívják.

A belváros után pár lépésre már egy különleges ártéri természetvédelmi terület kezdődik.

Litovel a Morva hat mellékágára épült, és ezt a különlegességet a turisták is kezdik fölfedezni, a várost joggal nevezik morva Velencéjének. Litovelben a víz az utcákon bukkan fel, majd eltűnik a föld alatt, hogy pár sarokkal arrébb újra előjöjjön. Az egyik folyóág, a Nečíz, a főtér alatt halad át, sőt a városháza alatt is folyik. Ez a megoldás az egész országban ritkaságnak számít, és éppen ez az, ami a külföldiek számára annyira izgalmassá teszi a várost.

Litovel és környéke történelmi épületekben gazdag, kastélyok és romantikus látnivalók váltják egymást.

Fotó: lukaszemanphoto / Shutterstock

Litovel: folyó a város alatt

A litoveli főtér alatt futó folyóág neve Nečíz. A patak évszázadokon át rejtve volt, és bár ismert volt, az emberek inkább a város történelmének érdekes részének tekintették. Ez azonban 2014-ben, a tér rekonstrukciója során megváltozott. A régészek kőépítményekre bukkantak itt, köztük egy régi lépcsőre, amely közvetlenül a víz felszínére vezetett. Előkerült az eredeti híd is, amely a 14–15. század fordulóján épülhetett, és fontos szerepet játszott a középkori városszerkezetben. A feltárások után a Nečíz környezetét átalakították, így a vízág ma már könnyen megközelíthető, és a város egyik legizgalmasabb pontja lett. A 65 méter magas városháza tornya közvetlenül a folyó fölé emelkedik, kilátójából pedig jól látszik, miért ennyire szerves része a víz Litovel mindennapjainak és hangulatának.

Litovel, a Morva folyó hat ágára épült, ezért a víz szinte minden utcában jelen van.

Fotó: Pecold / Shutterstock

Miért nem fedezték fel a turisták ezt a cseh várost?

Az utazók többsége inkább a közeli, ismertebb célpontokat választja, például Bouzov vára, a Javoříčské-barlangok vagy Olmütz környékét. Litovel így gyakran háttérbe szorul, pedig elhelyezkedése és múltja alapján bőven megérdemelné a figyelmet.

A hidak városa

A tér ma a város egyik legtöbbet fényképezett helye, és rendszeresen szerepel külföldi útikalauzokban. Litovel hosszú történelme a 13. század végére nyúlik vissza, II. Přemysl Otakar uralkodása alatt alapították. Létezése óta szoros kapcsolatban fejlődött a Morva folyóval és annak ágaival, amelyek alakították a város és központjának megjelenését. Ezért található itt ma is szokatlanul sok híd. A hidak száma szinte hihetetlen, becslések szerint körülbelül 170 található a városban, bár senki sem tudja a pontos számot. De legismertebb közülük a Szent János-híd, egy 16. századi, hat boltívből álló, reneszánsz elemeket hordozó kőhíd, amelyet Morvaország legrégebbi fennmaradt hídjának tartanak.