Rejtett gyöngyszem Csehországban: a város, amely hat folyóágra épült

Litovel a Morva hat mellékágára épült, és ezt a különlegességet a turisták is kezdik fölfedezni, a várost joggal nevezik morva Velencéjének. Litovelben a víz az utcákon bukkan fel, majd eltűnik a föld alatt, hogy pár sarokkal arrébb újra előjöjjön. Az egyik folyóág, a Nečíz, a főtér alatt halad át, sőt a városháza alatt is folyik. Ez a megoldás az egész országban ritkaságnak számít, és éppen ez az, ami a külföldiek számára annyira izgalmassá teszi a várost.
A litoveli főtér alatt futó folyóág neve Nečíz. A patak évszázadokon át rejtve volt, és bár ismert volt, az emberek inkább a város történelmének érdekes részének tekintették. Ez azonban 2014-ben, a tér rekonstrukciója során megváltozott. A régészek kőépítményekre bukkantak itt, köztük egy régi lépcsőre, amely közvetlenül a víz felszínére vezetett. Előkerült az eredeti híd is, amely a 14–15. század fordulóján épülhetett, és fontos szerepet játszott a középkori városszerkezetben. A feltárások után a Nečíz környezetét átalakították, így a vízág ma már könnyen megközelíthető, és a város egyik legizgalmasabb pontja lett. A 65 méter magas városháza tornya közvetlenül a folyó fölé emelkedik, kilátójából pedig jól látszik, miért ennyire szerves része a víz Litovel mindennapjainak és hangulatának.
Az utazók többsége inkább a közeli, ismertebb célpontokat választja, például Bouzov vára, a Javoříčské-barlangok vagy Olmütz környékét. Litovel így gyakran háttérbe szorul, pedig elhelyezkedése és múltja alapján bőven megérdemelné a figyelmet.
A tér ma a város egyik legtöbbet fényképezett helye, és rendszeresen szerepel külföldi útikalauzokban. Litovel hosszú történelme a 13. század végére nyúlik vissza, II. Přemysl Otakar uralkodása alatt alapították. Létezése óta szoros kapcsolatban fejlődött a Morva folyóval és annak ágaival, amelyek alakították a város és központjának megjelenését. Ezért található itt ma is szokatlanul sok híd. A hidak száma szinte hihetetlen, becslések szerint körülbelül 170 található a városban, bár senki sem tudja a pontos számot. De legismertebb közülük a Szent János-híd, egy 16. századi, hat boltívből álló, reneszánsz elemeket hordozó kőhíd, amelyet Morvaország legrégebbi fennmaradt hídjának tartanak.
Litovel nem csak a belváros miatt érdekes. Néhány lépésre kezdődik a Litovelské Pomoraví Tájvédelmi Körzet, amely közel 95 négyzetkilométeren terül el. Ez Közép-Európa egyik legépebben megőrzött ártéri vidéke, kanyargó folyókkal, ligeterdőkkel és holtágakkal. Egy hosszú hétvégére, kirándulásra, bringázásra vagy egy sétára is ideális.
A Morva Velence elnevezés hűen leírja a város vízzel való kapcsolatát. Tehát aki olyan csehországi úti célt keres, ahol a történelem, a folyó és a környező természet találkozik, aligha fog csalódni.
Nézd meg videón Litovelt, a vizek városát:
