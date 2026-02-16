Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
0°C Székesfehérvár

Lilla, Julianna névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Rejtett gyöngyszem Csehországban: a város, amely hat folyóágra épült

Rejtett gyöngyszem Csehországban: a város, amely hat folyóágra épült

Csehország
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 16. 14:45
Hidakutazásfolyóvárosnézés
Elsőre talán túlzásnak tűnik, de van egy cseh város, ahol a víz legalább annyira meghatározó, mint Velencében. Litovel utcái alatt folyik a Morva folyó, hidak tucatjai szelik át, a főtér alatt pedig szó szerint eltűnik a víz. Ismerd meg velünk ezt a különleges cseh várost!
Porosz Viktória
A szerző cikkei
  • Van egy cseh város, ahol a folyó a főtér alatt halad át, sőt a városháza alatt is eltűnik.
  • Litovel hat folyóágra épült, hidak százai szabdalják, ezért sokan Morva Velencének hívják.
  • A belváros után pár lépésre már egy különleges ártéri természetvédelmi terület kezdődik.

Litovel a Morva hat mellékágára épült, és ezt a különlegességet a turisták is kezdik fölfedezni, a várost joggal nevezik morva Velencéjének. Litovelben a víz az utcákon bukkan fel, majd eltűnik a föld alatt, hogy pár sarokkal arrébb újra előjöjjön. Az egyik folyóág, a Nečíz, a főtér alatt halad át, sőt a városháza alatt is folyik. Ez a megoldás az egész országban ritkaságnak számít, és éppen ez az, ami a külföldiek számára annyira izgalmassá teszi a várost.

Litovel kastély
Litovel és környéke történelmi épületekben gazdag, kastélyok és romantikus látnivalók váltják egymást.
Fotó: lukaszemanphoto /  Shutterstock 

Litovel: folyó a város alatt

A litoveli főtér alatt futó folyóág neve Nečíz. A patak évszázadokon át rejtve volt, és bár ismert volt, az emberek inkább a város történelmének érdekes részének tekintették. Ez azonban 2014-ben, a tér rekonstrukciója során megváltozott. A régészek kőépítményekre bukkantak itt, köztük egy régi lépcsőre, amely közvetlenül a víz felszínére vezetett. Előkerült az eredeti híd is, amely a 14–15. század fordulóján épülhetett, és fontos szerepet játszott a középkori városszerkezetben. A feltárások után a Nečíz környezetét átalakították, így a vízág ma már könnyen megközelíthető, és a város egyik legizgalmasabb pontja lett. A 65 méter magas városháza tornya közvetlenül a folyó fölé emelkedik, kilátójából pedig jól látszik, miért ennyire szerves része a víz Litovel mindennapjainak és hangulatának.

Litovel csatorna a főtéren Csehországban.
Litovel, a Morva folyó hat ágára épült, ezért a víz szinte minden utcában jelen van.
Fotó: Pecold /  Shutterstock 

Miért nem fedezték fel a turisták ezt a cseh várost?

Az utazók többsége inkább a közeli, ismertebb célpontokat választja, például Bouzov vára, a Javoříčské-barlangok vagy Olmütz környékét. Litovel így gyakran háttérbe szorul, pedig elhelyezkedése és múltja alapján bőven megérdemelné a figyelmet.

A hidak városa

A tér ma a város egyik legtöbbet fényképezett helye, és rendszeresen szerepel külföldi útikalauzokban. Litovel hosszú történelme a 13. század végére nyúlik vissza, II. Přemysl Otakar uralkodása alatt alapították. Létezése óta szoros kapcsolatban fejlődött a Morva folyóval és annak ágaival, amelyek alakították a város és központjának megjelenését. Ezért található itt ma is szokatlanul sok híd. A hidak száma szinte hihetetlen, becslések szerint körülbelül 170 található a városban, bár senki sem tudja a pontos számot. De legismertebb közülük a Szent János-híd, egy 16. századi, hat boltívből álló, reneszánsz elemeket hordozó kőhíd, amelyet Morvaország legrégebbi fennmaradt hídjának tartanak.  

A szent János híd Csehországban alatta folyóval.
A Szent János híd Morvaország legrégebbi, ma is használt kőhídja.
Fotó: miropink /  Shutterstock 

Természet a város szélén

Litovel nem csak a belváros miatt érdekes. Néhány lépésre kezdődik a Litovelské Pomoraví Tájvédelmi Körzet, amely közel 95 négyzetkilométeren terül el. Ez Közép-Európa egyik legépebben megőrzött ártéri vidéke, kanyargó folyókkal, ligeterdőkkel és holtágakkal. Egy hosszú hétvégére, kirándulásra, bringázásra vagy egy sétára is ideális.

Morva Velence

A Morva Velence elnevezés hűen leírja a város vízzel való kapcsolatát. Tehát aki olyan csehországi úti célt keres, ahol a történelem, a folyó és a környező természet találkozik, aligha fog csalódni.

Nézd meg videón Litovelt, a vizek városát:

 

Ezek az utazási cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu