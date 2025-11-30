Telč – Csehország tündérmesébe illő városa, amely télen is elvarázsol

Telč neve egyet jelent az alpesi mesék romantikus hangulatával és a reneszánsz kor pompájával. A csehországi város a történelmi Morvaország szívében fekszik, és lenyűgöző városközpontjával a turisták kedvence. Méltán lett az UNESCO világörökség része.

Csehország tündérmesébe illő városa, Telč főtere

Fotó: Lucie Batkova / Shutterstock

Telč városa Csehország egyik legszebb és legromantikusabb helye, amelyet 1992-ben az UNESCO a világörökség részévé nyilvánított.

A város főterén színes reneszánsz és barokk házak sorakoznak, melyek magas oromzatokkal és boltívekkel díszítettek.

Telč egyik legismertebb nevezetessége a 14. században épült reneszánsz kastély eredeti belső terekkel és gyönyörű parkokkal.

Mesebeli házak

A település különlegessége a főtér, amely Európa egyik legnagyobb és legszebb állapotban megmaradt tere. A település egykor vizesárokkal védett erődként működött, mai jellegét a helyiek rivalizálásának köszönheti. A város lakói azzal próbálták megmutatni vagyonukat és rangjukat, hogy egyre látványosabb, díszesebb oromzatokat emeltek a házaik elé. Szinte mindenki igyekezett túltenni a szomszédján, így ha valaki figyelmesen körülnéz, gyorsan feltűnik, hogy ezek a gazdagon megmunkált homlokzatok gyakran jóval magasabbra nyúlnak, mint maguk a tetők.

A reneszánsz kastély és a mesés belső terek

Ha Telčben jársz, mindenképp nézd meg a kastélyt, amely a morvaországi reneszánsz építészet egyik legszebb ékköve. A gótikus várkastély újjászületése főként Hradeci Zakariásnak köszönhető: egy genovai utazás során a nemest teljesen rabul ejtette a reneszánsz világa, és hazatérve ennek szellemében alakította át rezidenciáját. A kastély belső tereiben megcsodálhatunk egy arany termet﻿, a gróf családjának ősi portréit, valamint a különleges kazettás mennyezetet és az értékes metszeteket, amelyek a barokk és reneszánsz kor hangulatát idézik. A lovagi terem és az úgynevezett Afrika-terem látványos trófea-gyűjteménnyel várja a látogatókat, ami a gyerekek számára is különösen izgalmas. A kastélyban betekintést nyerhetünk a korabeli életbe, hiszen megtekinthetők a földesúr szobái, könyvtára, fürdője és öltözőszobái, melyekben megelevenednek a múlt hétköznapjai.