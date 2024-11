Íme a legszebb havas tájak, amelyeket érdemes meglátogatnod

A hideg időt sokan nem szeretik, de ennek az időszaknak is megvannak a szépségei. Mutatunk négy helyet, ami az év ezen időszakában a szokottnál is szebben fest. A Köpönyeg.hu által gyűjtött tájaktól megjön az ember kedve a természetet járni.

Szereted a havat? / Fotó: Bozsó Katalin

Tájak, amiket látnunk kell

Mátra

A Mátra tája mindig megigézi az embert egy pillanatra Fotó: SiposM / Shutterstock

A hegyek, völgyek és mezők fehérbe öltözve különlegesen szép látványt nyújtanak, ilyenkor még a fagyos levegő okozta kellemetlenségeket is átértékeli az ember. Így van ez hazánk egyik kincsével, a Mátrával is. A Mátra hazánk három legmagasabb pontjának ad otthont, a Kékesnek, a Hidas-bércnek és a Galya-tetőnek. A lucfenyőben gazdag hegységben olyan virágokkal találkozhatunk mint a havasi rózsa vagy a hegyi perje, de gazdag állatvilága is megmutatja magát egy-egy gímszarvas, vaddisznó vagy nyuszt képében. A Mátra rejtett zugait is érdemes felfedezni, ugyanis olyan izgalmas helyeket is felfedezhetünk, mint a Gyula-barlang.

Kasprowy-csúcs



A csúcson meteorológiai és csillagászati obszervatóriumot építettek / Fotó: Shaiith / Shutterstock

Könnyebb helyzetben vannak a lengyel hókedvelők, de azért tőlünk sincs olyan messze a Liptói-havasok ezen csúcsa. Zakopanéthez is közel van, így a közkedvelt úti célra tett látogatásunkat könnyen kiegészíthetjük a hegycsúcs meghódításával. A merészebbek próbára tehetik sítudásukat is.

Fairbanks

Fairbanks egy élő-lélegző város, ami nem csak a végtelen hó jellemez / Fotó: youli zhao / Shutterstock

Az "Alaszka Arany Szíve"-ként ismert város elsőre távolinak hangozhat, ám ha az ember egyszer eljut ide, biztosan nem fog csalódni. Az Anchorage után második legnagyobb alaszkai városban a sarki fény gyakori jelenség, és egész más érzés lehet testközelből átélni egy ilyen égi tüneményt, mintha csak videót vagy képeket néznénk róla.

Dolomitok

A Dolomitokat leggyakrabban decemberben és március között látogatják / Fotó: Davide Rigon / Shutterstock

Az Alpok hegycsoportjához tartozó Dolomitokat vörösfenyők, erdeifenyők és közönséges jegenyefelhők borítják. Szinte bárhova nézünk a hegy ölelésében találjuk magunkat, ami adhat egy megnyugtató érzést, hogy itt egyedül vagyunk és ki tudunk kapcsolni. Az UNESCO világörökségéhez tartózó hegységen gyalogosan is elérhető a legmagasabb hágó, az Ombretta-hágó. Az Alpok ezen része húsznál is több, 3000 méter feletti hegycsúccsal büszkélkedhet.