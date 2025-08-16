UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
30°C Székesfehérvár

Ábrahám névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
A Rákóczi út a Keleti pályaudvar felé 1966-ban

141 éve gördült ki az első vonat a Keletiből: íme a pályaudvar izgalmas története képeken

utazás
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 16. 09:15
BudapestKeleti pályaudvargalériavasút
141 éve indult innen az első vonat, ma pedig már Magyarország legforgalmasabb vasúti központja. A budapesti Keleti pályaudvar egyszerre hordozza magában a régi idők patináját és a nagyvárosi nyüzsgést. Az évforduló alkalmából összegyűjtöttük a vasútállomáshoz kapcsolható legizgalmasabb történeteket és számos fotót az elmúlt közel másfél évszázadból.
Porosz Viktória
A szerző cikkei

„A dicső Budapest középületeinek egyik dísze, az uj személypályaudvar. Aki jön, aki megy, mindenki meg lesz lepetve általa. Nagyszerű és gyönyörű, célirányos és pompás, kényelmes és hasznos, Magyarországhoz és a fővároshoz méltó épület ez. Messze földön ritkítja párját” – így írt a Budapesti Hírlap 141 évvel ezelőtt, 1884. augusztus 16-án az akkor megnyitott Keleti Pályaudvarról. Az épület monumentális homlokzata, Lotz-freskói és hatalmas üvegcsarnoka a 19. századi mérnöki tudás és művészi igényesség ritka ötvözete.

1895, Baross tér, Keleti pályaudvar
1895, Baross tér, Keleti pályaudvar
Forrás: Fortepan, Budapest Főváros Levéltára  Klösz György fényképei

Központi állomás születése – így épült fel a Keleti pályaudvar

A 19. század végére a vasúti forgalom kinőtte a meglévő budapesti állomásokat, így 1868-ban döntés született egy új, központi indóház megépítéséről. A gazdasági válság miatt a munkálatok csak 1881-ben kezdődtek el. A terveket Rochlitz Gyula építész készítette, a vasszerkezeteket Feketeházy János mérnök tervezte, a díszítőmunkák pedig – köztük Lotz Károly freskói és a Wattot, valamint a Stephensont ábrázoló szobrok – a korszak magyar iparművészetének kiemelkedő alkotásai lettek.

Az új, Központi Személyszállító Indóház különösebb ceremónia nélkül nyílt meg. Másnap elindult az első menetrend szerinti vonat Miskolc felé, a MÁV akkori elnök-igazgatója, Tolnay Lajos jelenlétében. Az épület különlegessége volt az akkoriban ritkaságnak számító elektromos világítás, amelyhez a Ganz gyár szállította a felszerelést: 70 ívlámpa, 644 izzó és három dinamó működött benne.

A Keleti pályaudvar a történelem minden fordulópontját megsínylette, a világháborúk komoly károkat okoztak benne, melyek után hosszú helyreállítási munkák következtek. Az 1960-as években megépült a metróaluljáró, bővítették az éttermet, új óra került a homlokzatra, és a vágányok száma ötről négyre csökkent. 1988-ban az épület műemléki védelmet kapott. Azóta több ütemben zajlottak felújítások: rendbe hozták a tetőszerkezetet, megújult a Lotz-terem, valamint a belső csarnokok. 2014-ben a 4-es metró állomása is megnyílt a Keletinél, aminek következtében új közlekedési kapcsolatok keletkeztek, valamint kialakítottak egy modern városi teret.

Ma a Keleti pályaudvar Magyarország legforgalmasabb vasúti központja: naponta több száz vonat indul és érkezik ide. Egyszerre hordozza magában a régi idők patináját és a nagyvárosi nyüzsgést, így mindig is több marad puszta állomásnál – a főváros egyik jellegzetes találkozási pontja.

IDE TEDD BE A GALÉRIÁT!

Ezek is érdekelhetnek:

Keleti pályaudvar, 1884. augusztus 16., Budapest
Keleti pályaudvar, Budapest, 1926.
1936, Keleti pályaudvar, csarnok. A felvétel az Argentin Államvasutak (Estado) megrendelésére gyártott Árpád sínautóbuszok próbaútja alkalmával készült.
Gőzmozdony a Keleti pályaudvaron, 1939.
A romos Keleti pályaudvar 1945-ben
1969, Baross tér, az aluljáró építése a Keleti pályaudvar előtt. Balra a Thököly út házsora, jobbra a Fiumei (Mező Imre) út torkolatánál álló épület részlete látszik.
1975, Baross tér, aluljáró a Keleti pályaudvar előtt.
A Keleti pályaudvar jegypénztára, a későbbi Lotz-terem, 1884.
Dollárbolt a Keleti pályaudvar indulási csarnokában, 1973.
Az Utasellátó szeszmentes bisztrója a Keleti pályaudvaron 1975-ben.
1989, Kerepesi út, KGST piac. Kilátás az Ügetőpálya tornyából a Keleti pályaudvarra és a Baross térre.
Az Utasellátó mozgó árusítóhelye 1971-ben.
Az Utastourist ajándéküzlet belső tere.
A 4-es metró mozgólépcsője 2014-ben.
A Keleti pályaudvar homlokzata 2021-ben.
Galéria: 141 éve gördült ki az első vonat a Keletiből: íme a pályaudvar története képeken
1/15
A Keleti pályaudvar 1884. augusztus 16-án, ünnepség nélkül nyitotta meg a kapuit.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu