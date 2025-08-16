141 éve gördült ki az első vonat a Keletiből: íme a pályaudvar izgalmas története képeken

„A dicső Budapest középületeinek egyik dísze, az uj személypályaudvar. Aki jön, aki megy, mindenki meg lesz lepetve általa. Nagyszerű és gyönyörű, célirányos és pompás, kényelmes és hasznos, Magyarországhoz és a fővároshoz méltó épület ez. Messze földön ritkítja párját” – így írt a Budapesti Hírlap 141 évvel ezelőtt, 1884. augusztus 16-án az akkor megnyitott Keleti Pályaudvarról. Az épület monumentális homlokzata, Lotz-freskói és hatalmas üvegcsarnoka a 19. századi mérnöki tudás és művészi igényesség ritka ötvözete.

1895, Baross tér, Keleti pályaudvar

Forrás: Fortepan, Budapest Főváros Levéltára Klösz György fényképei

Központi állomás születése – így épült fel a Keleti pályaudvar

A 19. század végére a vasúti forgalom kinőtte a meglévő budapesti állomásokat, így 1868-ban döntés született egy új, központi indóház megépítéséről. A gazdasági válság miatt a munkálatok csak 1881-ben kezdődtek el. A terveket Rochlitz Gyula építész készítette, a vasszerkezeteket Feketeházy János mérnök tervezte, a díszítőmunkák pedig – köztük Lotz Károly freskói és a Wattot, valamint a Stephensont ábrázoló szobrok – a korszak magyar iparművészetének kiemelkedő alkotásai lettek.

Az új, Központi Személyszállító Indóház különösebb ceremónia nélkül nyílt meg. Másnap elindult az első menetrend szerinti vonat Miskolc felé, a MÁV akkori elnök-igazgatója, Tolnay Lajos jelenlétében. Az épület különlegessége volt az akkoriban ritkaságnak számító elektromos világítás, amelyhez a Ganz gyár szállította a felszerelést: 70 ívlámpa, 644 izzó és három dinamó működött benne.

A Keleti pályaudvar a történelem minden fordulópontját megsínylette, a világháborúk komoly károkat okoztak benne, melyek után hosszú helyreállítási munkák következtek. Az 1960-as években megépült a metróaluljáró, bővítették az éttermet, új óra került a homlokzatra, és a vágányok száma ötről négyre csökkent. 1988-ban az épület műemléki védelmet kapott. Azóta több ütemben zajlottak felújítások: rendbe hozták a tetőszerkezetet, megújult a Lotz-terem, valamint a belső csarnokok. 2014-ben a 4-es metró állomása is megnyílt a Keletinél, aminek következtében új közlekedési kapcsolatok keletkeztek, valamint kialakítottak egy modern városi teret.