Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-1°C Székesfehérvár

Boldizsár névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Brutális mennyiségű hó esett a Bakonyban

Brutális mennyiségű hó esett a Bakonyban

bakony
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 06. 11:46
havazásidőjárásvideó
A Bakonyban, Hárskúton 17 centiméter hó esett hétfőn - közölte a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán kedden.
N.T.
A szerző cikkei

Azt írták: Magyarország döntő részén 4-10 centiméter friss hó hullott az elmúlt 24 órában, a keleti határ mentén esett a legkevesebb, ott alig 2 centiméter a hó vastagsága.

A bejegyzéshez készített infografika szerint kedd reggelig a legtöbb hó a Bakonyban esett: Hárskúton 17 centimétert mértek, míg Bakonybél-Somhegypusztán 15 centimétert, Bakonybélben pedig 13 centimétert mértek. A horvát határ közelében, Barcson szintén 13 centiméter hó esett kedd hajnalig.

Nézd meg a BAMA videóját a hőfödte Melegmányi útról: 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu