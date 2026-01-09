Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
Havazás a sivatagban? Nem csak nálunk ilyen könyörtelen az időjárás

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 09. 15:35
Az elmúlt években több váratlan helyen is lecsapott a téli időjárás. A havazás számos trópusi és szubtrópusi térséget is érintett.
Azt hihetnénk, hogy a trópusi országokban élők soha nem látnak havat, ám az elmúlt évtizedekben több szokatlan helyen is előfordult havazás.

Több trópusi országban is előfordult havazás
Több trópusi országban is előfordult havazás  Fotó: Unsplash

A trópusi éghajlaton jelentkező hóesés általában kivételes anomália, ugyanakkor a klímaváltozás egyik ismert jeleként is értelmezhető. A szakértők szerint a következő években ezek az anomáliák egyre kiszámíthatóbban és egyre gyakrabban fordulhatnak majd elő. 

Különleges helyek, ahol havazás volt

1. Madagaszkár

A trópusi Madagaszkáron 1900-ban esett hó, amely fehérbe borította a szigetország házainak tetejét. A 2400 méter magas Ankaratra-hegységben nem ismeretlen a hó, ám ebben az esetben még az alacsonyabban fekvő, enyhe éghajlatú területeken is vékony hótakaró alakult ki.

2. Dél-Florida

A floridaiak az évente visszatérő hurrikánok mellett időnként hóviharral is találkozhatnak. A szubtrópusi éghajlatú térségben évszázadonként több tucat hóesetet regisztráltak. Ezek közül az 1977-es volt a legemlékezetesebb, amikor Miamiban is havazott. Bár akkor nem alakult ki vihar, 1989-ben ismét előfordult hóesés, amely több település lezárásához vezetett.

3. Kuvait

A sivatagi éghajlatú Kuvaitban legutóbb 2016. január 28-án láttak havat. Ez különösen meglepő volt, hiszen a Perzsa-öböl mentén fekvő országban ritkán süllyed 18 fok alá a hőmérséklet. A meteorológusok szerint a jelenség inkább jeges hóesés volt.

4. Guadeloupe

2016-ban a Karib-térség lakóit is hóesés lepte meg. Franciaország tengeren túli régiójában, a St. Claude nevű településen kezdett havazni - ez máig az egyetlen dokumentált havazás a térségben.

5. Buenos Aires

A szubtrópusi Buenos Airesben 2007 júliusában figyeltek meg havazást, amely a meteorológusokat is meglepte, mivel 1918 óta nem regisztráltak hasonló eseményt.

6. Róma

A mediterrán éghajlatú Rómában a telek általában havazás nélkül telnek. Kivételt jelentett 2012, amikor a városban közel 30 centiméteres hótakaró alakult ki. A közlekedés megbénult, több tízezer lakás maradt áram nélkül. Iskolai szünetet rendeltek el, és a turisták kedvelt látványosságait is lezárták a fagy által veszélyeztetett műemlékek miatt - írja a Köpönyeg.

