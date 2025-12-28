Felkészültél a fényárra? Íme a legszebb szilveszteri tűzijátékok a világ minden tájáról

A szilveszteri tűzijáték elmaradhatatlan része az óév méltó búcsúztatásának. Ahogy az év vége felé közeledünk, egyre izgatottabban várjuk az új esztendő beköszöntét. A világ számos pontján ezt az átmenetet káprázatos fényparádékkal, látványos szilveszteri tűzijátékokkal ünneplik meg.

Szilveszteri tűzijáték Syedny-ben

Fotó: Kokkai Ng / Getty Images

New Yorkban minden évben újabb koreográfiával nyűgözik le a közönséget.

Dubajban a világ legmagasabb épületéről emelkedik a magasba a fényár.

Szamoán az emberek az elsők között köszöntik az új évet.

A londoni tűzijátékra egyszerre jellemző a modernitás és a hagyomány.

Sydneyben évről évre olyan tűzijátékot láthatnak a nézők, amely mindig tartogat valami meglepetést.

Káprázatos szilveszteri tűzijátékok: óévbúcsúztató fényshow-k a világ legszebb városaiból

A legelső hely, ahol az újévet köszöntik, a Csendes-óceánon található Kiritimati apró szigete, ott azonban nincsenek nagyszabású tűzijátékok. Másutt viszont elképesztő fényshow-kkal köszöntik az új esztendőt. Járjunk végig most néhány ikonikus helyszínt, ahol lélegzetelállító pirotechnikai show-k, elképesztő szilveszteri tűzijátékok várják az ünneplőket, és ahol ezek a műsorok valódi művészeti alkotásokká válnak.

New York

A „sosem alvó város” természetesen szilveszter éjjel sem pihen. A Times Square-en összegyűlő tömeg izgatottan várja az ikonikus kristálygömb ereszkedését, majd a felrobbanó tűzijáték káprázatos színekkel festi be a város feletti égboltot.

A Szabadság-szobor fenséges sziluettje előtt a magasba szökő és ott virágzó fényfüzérek, aranyeső és villódzó csillagok tánca felejthetetlen élményt nyújt mindazoknak, akik személyesen vagy a képernyők előtt követik az eseményeket. Ez az amerikai klasszikus évről évre megújuló koreográfiával kápráztatja el a közönséget.

Szilveszteri tűzijáték New Yorkban

Fotó: Michael Lee / Getty Images

Dubaj

A modern építészet csodája, a Burj Khalifa torony nem csupán magasságával nyűgözi le az embereket, hanem a róla indított szilveszteri tűzijátékkal is. A világ legmagasabb épületéről szétterülő fényár valóságos vizuális orgia.

A pirotechnikusok precíz munkájának köszönhetően a torony szinte életre kel, ahogy a fények le és fel futnak rajta, majd a magasban káprázatos formákat öltenek. A zenei aláfestéssel szinkronizált show igazi technikai bravúr, amely évről évre még lenyűgözőbbé válik, beírva Dubajt a leglátványosabb szilveszteri helyszínek közé.