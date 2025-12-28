KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Kamilla névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Szilveszteri tűzijáték

Felkészültél a fényárra? Íme a legszebb szilveszteri tűzijátékok a világ minden tájáról

külföldi utazás
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 28. 20:15
szilveszterszilveszteri tűzijáték
Ahogy az év véget ér, a világ számos pontján káprázatos fények gyúlnak, hogy köszöntsék az új esztendőt. A leglátványosabb szilveszteri tűzijátékshow-k igazi turistacsalogatók, melyek közül most néhány igazán különlegeset mutatunk be. Utazz velünk képzeletben a világ körül, hogy megcsodáljuk ezeket a lenyűgöző égi festményeket!
Etédi Alexa
A szerző cikkei

A szilveszteri tűzijáték elmaradhatatlan része az óév méltó búcsúztatásának. Ahogy az év vége felé közeledünk, egyre izgatottabban várjuk az új esztendő beköszöntét. A világ számos pontján ezt az átmenetet káprázatos fényparádékkal, látványos szilveszteri tűzijátékokkal ünneplik meg.

Szilveszteri tűzijáték Syedny-ben
Szilveszteri tűzijáték Syedny-ben
Fotó: Kokkai Ng /  Getty Images
  • New Yorkban minden évben újabb koreográfiával nyűgözik le a közönséget.
  • Dubajban a világ legmagasabb épületéről emelkedik a magasba a fényár.
  • Szamoán az emberek az elsők között köszöntik az új évet.
  • A londoni tűzijátékra egyszerre jellemző a modernitás és a hagyomány.
  • Sydneyben évről évre olyan tűzijátékot láthatnak a nézők, amely mindig tartogat valami meglepetést.

Káprázatos szilveszteri tűzijátékok: óévbúcsúztató fényshow-k a világ legszebb városaiból

A legelső hely, ahol az újévet köszöntik, a Csendes-óceánon található Kiritimati apró szigete, ott azonban nincsenek nagyszabású tűzijátékok. Másutt viszont elképesztő fényshow-kkal köszöntik az új esztendőt. Járjunk végig most néhány ikonikus helyszínt, ahol lélegzetelállító pirotechnikai show-k, elképesztő szilveszteri tűzijátékok várják az ünneplőket, és ahol ezek a műsorok valódi művészeti alkotásokká válnak.

  • New York

A „sosem alvó város” természetesen szilveszter éjjel sem pihen. A Times Square-en összegyűlő tömeg izgatottan várja az ikonikus kristálygömb ereszkedését, majd a felrobbanó tűzijáték káprázatos színekkel festi be a város feletti égboltot.

A Szabadság-szobor fenséges sziluettje előtt a magasba szökő és ott virágzó fényfüzérek, aranyeső és villódzó csillagok tánca felejthetetlen élményt nyújt mindazoknak, akik személyesen vagy a képernyők előtt követik az eseményeket. Ez az amerikai klasszikus évről évre megújuló koreográfiával kápráztatja el a közönséget.

Szilveszteri tűzijáték New Yorkban
Szilveszteri tűzijáték New Yorkban
Fotó: Michael Lee /  Getty Images
  • Dubaj

A modern építészet csodája, a Burj Khalifa torony nem csupán magasságával nyűgözi le az embereket, hanem a róla indított szilveszteri tűzijátékkal is. A világ legmagasabb épületéről szétterülő fényár valóságos vizuális orgia.

A pirotechnikusok precíz munkájának köszönhetően a torony szinte életre kel, ahogy a fények le és fel futnak rajta, majd a magasban káprázatos formákat öltenek. A zenei aláfestéssel szinkronizált show igazi technikai bravúr, amely évről évre még lenyűgözőbbé válik, beírva Dubajt a leglátványosabb szilveszteri helyszínek közé.

Szilveszteri tűzijáték Dubajban
Szilveszteri tűzijáték Dubajban
Fotó: Getty Images
  • Szamoa

A Csendes-óceán gyöngyszeme nem csupán az elsők között köszönti az új évet (konkrétan a második helyszín Új-Zélanddal és Tongával együtt, amelyik minden évben átlép az új esztendőbe), hanem ezt látványos tűzijátékkal is teszi.

Bár talán nem olyan grandiózus, mint a metropoliszokban (noha az utóbbi években Ausztráliából kölcsönöztek pirotechnikai szakembereket a minél monumentálisabb látvány érdekében), a trópusi égbolton felvillanó színek mégis különleges, meghitt hangulatot teremtenek. Miközben a világ nagy része még az óév utolsó óráit éli, Szamoán már a jövő ragyog a fényektől. Ez egyedi perspektívát ad az újév köszöntésének, egyfajta békés, mégis ünnepélyes kezdetet.

  • London

A brit fővárosban a Temze partján összegyűlő tömeg lélegzet-visszafojtva figyeli, ahogy az éjfél közeledtével a London Eye óriáskereke különleges fényekkel telik meg. Amikor az óra éjfélt üt, a folyó felett káprázatos tűzijáték robban ki, amelynek központjában maga a kerék áll: több ezer színpompás tűzijátékot lőnek ki magáról a kerékről.

A fények és a hangok szimfóniája a város ikonikus épületeit, mint a Big Bent és a Parlamentet is megvilágítja, festői hátteret teremtve az ünnepléshez. A londoni tűzijáték a hagyomány és a modernitás izgalmas keveréke.

Szilveszteri tűzijáték Londonban
Szilveszteri tűzijáték Londonban
Fotó: Getty Images
  • Sydney

Ausztrália legnagyobb városában a szilveszteri ünnepségek már délután elkezdődnek, de a csúcspont kétségkívül az éjféli tűzijáték. A Sydney Harbour Bridge ikonikus hídjáról és környékéről indított pirotechnikai show világhírű.

A kikötő felett ragyogó fények, a víz tükröződése, valamint az Operaház jellegzetes vitorlái mind hozzájárulnak ahhoz, hogy ez a látvány felejthetetlen legyen. Évről évre újabb és újabb elemekkel bővítik a show-t, így mindig tartogat meglepetéseket a nézők számára.

Az alábbi videóban a legutóbbi sydney-i szilveszteri tűzijátékot csodálhatod meg:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu