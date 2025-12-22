Hátborzongató időutazás a fraknói várban – Az Esterházyak kincseskamrája még ma is őriz titkokat

Képzelj el egy olyan helyet, amely évszázadokon át dacolt az idővel, és ma is úgy magasodik a festői táj fölé, mintha csak tegnap épült volna. A fraknói vár (Burg Forchtenstein) pontosan ilyen. A helyszínt Burgenland szívében, karnyújtásnyira a határtól találod, és garantált, hogy egy látogatás felejthetetlen élmény lesz itt. De mi is teszi ennyire különlegessé? Nos, tarts velem, és azonnal kiderül!

A fraknói vár megér egy ausztriai látogatást.

Fotó: Zoltan Tarlacz / Shutterstock

A fraknói vár látnivalói: egy mesebeli hely, némi magyar múlttal megfűszerezve

Esterházy kincstár: több mint évszázados por és megsárgult történelem

A vár igazi vonzereje kétségkívül az Esterházy család elképesztő gyűjteménye. Nos, ez a família évszázadokon át birtokolta Fraknó várát, és ez idő alatt szinte mindent összegyűjtöttek, ami szemük elé került. Fegyverek, festmények, bútorok, textíliák – olyan gazdag a kollekció, hogy az ember szinte beleszédül.

És itt jön a képbe az, ami miatt nekünk, magyaroknak talán még izgalmasabb a dolog. Bár a vár ma Ausztriában található, az Esterházyak magyar nemesi család voltak, így a gyűjteményben rengeteg magyar történelemhez kapcsolódó tárgy akad.

A titokzatos fegyvertár és a páncélos lovagok

Fraknó várának fegyvertára egészen elképesztő. Olyan kollekciót láthatsz itt, ami még a legvérmesebb akciófilm-rajongókat is ámulatba ejti. Kardok, ágyúk, páncélok – mintha csak egy történelmi film díszletei közé csöppennénk.

De az abszolút kedvencek talán a lovagi páncélok. Ott állnak mozdulatlanul, mintha csak arra várnának, hogy újra nyeregbe szálljanak. Az emberi páncélok mellett lovak számára készült páncélok is láthatók itt! Az ember szinte látja maga előtt a korabeli páncélos lovagokat és hátasaikat, ahogy teljes harci díszben vágtatnak a csatamezőn.

A fraknói vár meglátogatása tökéletes családi program.

Fotó: Gigi Photo 01 / Shutterstock

A vár, ami sosem adta meg magát

Persze, egy vár nem csak a kincseiről híres, hanem a történetéről is. Fraknó vára pedig bővelkedik izgalmas sztorikban. Az erősség ellenséges kéztől soha nem esett el, noha számos ostromot megélt, erős falai mindig megvédték a bentlakókat. Fraknó vára mindig is egy sziklaszilárd pont volt a történelem viharaiban.