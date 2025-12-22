KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Hátborzongató időutazás a fraknói várban – Az Esterházyak kincseskamrája még ma is őriz titkokat

Ausztria
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 22. 19:15
programajánlómagyar várak
Van egy vár az ausztriai Burgenlandban, ami nem csak a lélegzetelállító panorámájával, hanem a falai közt rejlő titkokkal és látnivalókkal is levesz a lábadról. Ha egy kis időutazásra vágysz, és kíváncsi vagy, mit rejtenek az Esterházyak kincsei, akkor a fraknói vár a te helyed!
Etédi Alexa
Képzelj el egy olyan helyet, amely évszázadokon át dacolt az idővel, és ma is úgy magasodik a festői táj fölé, mintha csak tegnap épült volna. A fraknói vár (Burg Forchtenstein) pontosan ilyen. A helyszínt Burgenland szívében, karnyújtásnyira a határtól találod, és garantált, hogy egy látogatás felejthetetlen élmény lesz itt. De mi is teszi ennyire különlegessé? Nos, tarts velem, és azonnal kiderül!

fraknói vár
A fraknói vár megér egy ausztriai látogatást. 
Fotó: Zoltan Tarlacz /  Shutterstock 

A fraknói vár látnivalói: egy mesebeli hely, némi magyar múlttal megfűszerezve

Esterházy kincstár: több mint évszázados por és megsárgult történelem

A vár igazi vonzereje kétségkívül az Esterházy család elképesztő gyűjteménye. Nos, ez a família évszázadokon át birtokolta Fraknó várát, és ez idő alatt szinte mindent összegyűjtöttek, ami szemük elé került. Fegyverek, festmények, bútorok, textíliák – olyan gazdag a kollekció, hogy az ember szinte beleszédül.

És itt jön a képbe az, ami miatt nekünk, magyaroknak talán még izgalmasabb a dolog. Bár a vár ma Ausztriában található, az Esterházyak magyar nemesi család voltak, így a gyűjteményben rengeteg magyar történelemhez kapcsolódó tárgy akad. 

A titokzatos fegyvertár és a páncélos lovagok

Fraknó várának fegyvertára egészen elképesztő. Olyan kollekciót láthatsz itt, ami még a legvérmesebb akciófilm-rajongókat is ámulatba ejti. Kardok, ágyúk, páncélok – mintha csak egy történelmi film díszletei közé csöppennénk.

De az abszolút kedvencek talán a lovagi páncélok. Ott állnak mozdulatlanul, mintha csak arra várnának, hogy újra nyeregbe szálljanak. Az emberi páncélok mellett lovak számára készült páncélok is láthatók itt! Az ember szinte látja maga előtt a korabeli páncélos lovagokat és hátasaikat, ahogy teljes harci díszben vágtatnak a csatamezőn.

fraknói vár előnézetből
A fraknói vár meglátogatása tökéletes családi program. 
Fotó: Gigi Photo 01 /  Shutterstock 

A vár, ami sosem adta meg magát

Persze, egy vár nem csak a kincseiről híres, hanem a történetéről is. Fraknó vára pedig bővelkedik izgalmas sztorikban. Az erősség ellenséges kéztől soha nem esett el, noha számos ostromot megélt, erős falai mindig megvédték a bentlakókat. Fraknó vára mindig is egy sziklaszilárd pont volt a történelem viharaiban.

Ha már a történelemnél tartunk, érdemes megemlíteni a vár kápolnáját is. Egy csendes, meghitt hely, ahol az ember egy pillanatra megállhat a rohanó világban. A gyönyörű freskók és a régi imakönyvek látványa egészen magukkal ragadóak. 

Alkalmanként pedig madárbemutatókat is tartanak, ahol sólymokkal, baglyokkal és vércsékkel végzett mutatványokban is gyönyörködhetnek a látogatók. Nem is gondolná az ember, hogy ezek az állatok mennyi kunsztra képesek.

fraknói vár adventkor
A fraknói vár adventi vásároknak is otthon ad. 
Fotó: Zoltan Tarlacz /  Shutterstock 

Fraknó várának magyar szíve

Fraknó vára az Esterházy család magyar gyökerei okán számunkra, magyarok számára is különleges hely. A tárlatokon sétálva sok olyan tárggyal találkozhatunk, ami a közös múltunkra emlékeztet. Egyfajta hídként működik a két ország között, egy olyan emlékhely, ami összeköt bennünket.

Ha te is szereted a történelmet, a szép kilátást és a különleges történeteket, akkor Fraknó vára kihagyhatatlan úti cél, amelyet érdemes egybekötni Kismartonnal, vagy a Fertő-tó ausztriai oldalának más látnivalóival, mint például a gólyafészkeiről nevezetes Ruszttal. 

Ráadásul nincs is olyan messze, egy kellemes hétvégi kiruccanás keretében könnyen elérhető. Hidd el, nem fogod megbánni!

Nézd meg madártávlatból az impozáns várat:

