Mindenki őt akarja: páncélos lovag sétál Törökbálinton – Fotó

Törökbálint pörög az élet! A helyiek láttak már sok furcsa jelmezes alakot, főleg Halloween és farsang idején, de olyat, amit hetek óta lázban tartja a közösséget, még senki nem pipált! Egy páncélos lovag sétál a városban, ha pedig kedve tartja, az M7-es autópálya környékén tűnik fel. Ezt látnod kell!

Sokan remélik, az ő utcájukban is megjelenik a páncélos lovag / Képünk illusztráció: Pexels.com

Páncélos lovag a pályán

Sokféle furcsa figura hozta már lázba az embereket az interneten: sikolymaszkos alakok riogattak, máskor varjúember táncolt Budapesten – volt a fővárosban minden! Ezúttal a furcsaságok székhelye Törökbálint lett – a város, amit egy titokzatos alak tart lázban.

A páncélos lovag Törökbálinton igazi sztár lett. Kicsik és nagyok vannak oda érte a jelmezért. A Facebookon futótűzként terjednek róla a képek. Aki szerencsés, elcsípheti. Mindenki csak arra vár, hogy végre ő is találkozhasson vele – köztük Kiss Éva és három gyermeke is. A család már 2 alkalommal is látta az alakot az autójukból: először január 31-én, pénteken.

Az M7-es környékén sétálgat. A Törökbálinti Sportcentrumnál láttuk először. Amikor a gyerekek kiszúrják, szakadnak a nevetéstől. Imádják őt! Nem olyan mint egy igazi lovag, alig tud járni a páncélban, ezért nagyon vicces!

- mondta kacagva Éva.

A család legutóbb múlt szombaton, február 9-én figyelt fel a lovagra – épp az Ady Endre úti futópályán bénázott.

- A futópályán sétált, percenként lehet, hogy csak néhány centit haladt előre – mondta a családanya, kiemelve: a héten próbálják elkapni a lovagot, hogy ők is fotózkodjanak vele.

A legutolsó útjukon Éva egyik gyermeke lencsevégre kapta a lovagot. Mutatjuk!

A páncélos lovaggal imádnak fotózkodni a járókelők / Fotó: Bors olvasó

Kicsoda ő?

A titokzatos lovag miatt már poszt is született, egy helyi Facebook-csoportban találgatják, ki bújhat meg a páncél jelmez mögött. Egy humorista, aki poénból direkt sétál a futópályán? Vagy egy kaszkadőr?

- Törtük mi ezen a családdal mi is a fejünket. Lehet farsangra öltözött be, de van a közelben egy lovagi étterem is… - tanakodott Éva.

Senki nem tudja, de egy biztos: nemcsak az M7-es autópálya környékén hanem a közeli Auchannál, bicikliúton, de még Törökbálint utcáiban is sétál.