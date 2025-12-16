Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
5 hangulatos európai város, ahol garantált a fehér karácsony

karácsony
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 16. 12:15
ünnepváros
Mindenkinek más hozza el a meghitt érzést. A fehér karácsony azonban egyértelműen az ünnepi hangulat csúcsa, de ez nem mindenhol garantált. Ha valódi hóesésre és téli csodavilágra vágysz, akkor mutatjuk melyek azok az európai városok, amelyek ideális úti célok lehetnek számodra!
Szabó Eszter Sára
A szerző cikkei
  • A hóval borította táj közelebb van, mint hinnéd.
  • A fehér karácsony mellett hangulatos városokat is meglátogathatsz.
  • Az igazi hangulatról a karácsonyi vásárok gondoskodnak.

A fehér karácsony nemcsak a mesékben létezik. Európában több olyan város is van, ahol az ünnepi időszak szinte minden évben hóval köszönt be. Ezek a helyszínek nemcsak gyönyörűek és romantikusak, de ideálisak egy adventi vagy karácsonyi utazáshoz is. Ha idén végre tényleg fehér karácsonyt szeretnél, mutatunk öt olyan várost, ahol nagy eséllyel teljesül a vágyad.

Fehér karácsony Európában
Fehér karácsonyra vágysz? Ebben az 5 európai városban biztosan teljesül a kívánságod 
Fotó: Anna Nass /  Shutterstock 

Fehér karácsonyra vágysz? Irány Grenoble, a francia havas idill 

Grenoble Franciaország egyik legszebb városa, főként télen. Grenoble-t három hegyvonulat veszi körül. Karácsonykor gyakori a hóesés, amit az Alpok látványa még varázslatosabbá tesz. A város központjában meghitt adventi vásár, a környező hegyekben pedig sípályák és alpesi faházak várják az utazókat. Ideális célpont, ha a fehér karácsonyt egy kis hegyi romantikával is megfűszereznéd.

Fehér karácsony Grenoble
Grenoble varázslatos tájjal és sípályákkal vár
Fotó: Viktoryba /  Shutterstock 

Tallin – középkori hangulat hóval borítva

Észtország fővárosa, Tallin az egyik legjobban megőrzött középkori óvárossal büszkélkedhet, ami decemberben, hólepte háztetőkkel és karácsonyi fényekkel egészen mesébe illő. A városban rendszeresek a hóesések december végén, így itt tényleg átélheted a klasszikus fehér karácsony élményét. Ráadásul a helyi gasztronómia és a forró glögi (fűszeres bor) is hozzátesz a hangulathoz.

Fehér karácsony Tallin
Tallin a megtestesült karácsonyi város
Fotó: Aleksei Verhovski /  Shutterstock 

Uppsala – karácsony svéd módra

Svédország negyedik legnagyobb városa, Uppsala karácsonykor csendes, letisztult, mégis ünnepi. A hó itt gyakori vendég decemberben, a városka piaca, katedrálisa és patinás házai pedig kiváló hátteret nyújtanak a karácsonyi sétákhoz. Ha a skandináv minimalizmus és a hóesés kombinációját keresed, ez a hely ideális választás.

Fehér karácsony Uppsala
Uppsala Svédország valóságos gyöngyszeme
Fotó: Alexanderstock23 /  Shutterstock 

Oslo – havas kalandok norvég módra

Oslo-ban, Norvégia fővárosában az ünnepek alatt már jó eséllyel vastag hótakaró borítja a várost. Az adventi vásár, a fjordokra nyíló kilátás és a környező síterepek különleges élménnyé teszik az itt töltött karácsonyt. A fehér karácsony itt nemcsak a város hangulata, hanem az aktív téli sportlehetőségek miatt is emlékezetes marad.

Fehér karácsony Oslo
Oslo mesés táj, amely azonnal ünnepi hangulatot teremt
Fotó: Marius Dobilas /  Shutterstock 

Turku – Finnország karácsonyi fővárosa

Turku hivatalosan is Finnország karácsonyi fővárosa, és nem véletlenül: a városban karácsony előtt ünnepi rendezvényeket szerveznek, mivel a hóesés szinte biztos. A középkori vár, a hangulatos utcák és a helyi ételek különösen népszerűvé teszik az év végi időszakban.
Ha tehát idén nem szeretnéd a fehér karácsonyt csak képeslapokon látni, érdemes ezek közül a városok közül választani. Egy rövid utazás is elég lehet ahhoz, hogy újra gyerekszemmel lásd az ünnepeket, a hóesést és az év végi varázst.

Fehér karácsony Turku
Turku hivatalosan is Finnország karácsonyi fővárosa
Fotó: Ja Suratwadee /  Shutterstock 

Így fest a hóval borított Uppsala:

 

