Lenyűgöző tengerpart, türkizkék égbolt - Íme a Francia Riviéra 7 legszebb városa, ami garantáltan levesz a lábadról

Ha valaha is álmodoztál arról, hogy a Földközi-tenger partján sétálgass, miközben a nap aranyszínű fénye játszik a hullámokon, akkor a Francia Riviéra, vagyis az elegáns hangzatú Côte d'Azur a te idilli úti célod. Ez a partszakasz nem csak a hírességek kedvence, hanem azoké is, akik a mediterrán életérzést keresik. Most pedig nézzük meg együtt, mely városok és települések teszik igazán varázslatossá ezt a vidéket!

A Francia Riviéra, amely nemcsak a luxussal, hanem a mediterrán életérzéssel is csábít Fotó: Pierre Longnus / GettyImages

Ezek a Francia Riviéra legszebb városai:

Nizza – a Francia Riviéra fővárosa

Nizza a tengerparti sétányával, a Promenade des Anglais-val azonnal magával ragad: a hullámok morajlása mellett a napfényben fürdőző pálmafák alatt könnyű elfelejteni az idő múlását. Az óváros szűk utcái tele vannak kávézókkal, ahol egy jó espresso mellett figyelhetjük a helyiek mindennapjait, miközben a piacokon friss, színes gyümölcsök és fűszerek illata lengi be a levegőt. Ha egy kis művészetre vágysz, a Matisse Múzeum nem csak a festői alkotásokat kínálja, hanem betekintést enged a város gazdag kulturális múltjába is.

Nizza, a Côte d'Azur, vagyis a Francia Riviéra fővárosa Fotó: Alexander Spatari / GettyImages

Saint-Tropez – a glamour és a tenger ölelésében

Saint-Tropez nem véletlenül vonzza a sztárokat és a gazdagokat, hiszen a városközpont piacán, a Place des Lices-en a helyi élet pezsgése keveredik a luxus yachtok látványával. A hangulatos, szűk utcákban sétálva olyan érzésed támad, mintha egy film díszletei között járnál, ahol a tengerparti kávézók teraszairól a naplementében is gyönyörködhetsz. A Côte d'Azur talán legelegánsabb városa persze nem csak a csillogásról szól, hanem a helyi halételek és a provence-i ízek is garantáltan elvarázsolnak.

Saint Tropez színes házai a Côte d'Azur, vagyis a Francia Riviéra mentén. Fotó: Giacomo Augugliaro / GettyImages

Cannes – a filmfesztivál városa

Cannes nem csak a világhírű filmfesztiváljáról híres, hanem arról a különleges hangulatról is, amit a Forville piac nyújt, ahol a helyiek reggelente friss halakat, sajtokat és zöldségeket válogatnak. A tengerparti sétányon sétálva a luxus butikok és a régi városrész között könnyű elveszni, miközben a kikötőben a naplemente színei festik színesre az eget. A város pezsgő éjszakai élete és a finom francia borok pedig tökéletes lezárásai egy napnak.