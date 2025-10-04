Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Ferenc névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Oslo a világ legélhetőbb városa, ahol a jövő technikája már nem csak egy vízió

Norvégia
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 04. 15:45
fenntarthatóságoslo
Az északi városok között kevés olyan akad, ahol a nyugalom, a modern dizájn és a fenntartható gondolkodás ennyire természetesen fonódik össze. Nem véletlen, hogy Oslo ma már Európa egyik legélhetőbb úti céljának számít.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Norvégia fővárosa nem hivalkodik, nem akar mindenáron lenyűgözni – és éppen ezért válik emlékezetessé. Oslo azon kevés európai nagyváros egyike, ahol a fenntarthatóság, a modern dizájn és a mindennapi élet kényelme nem külön program, hanem magától értetődő része a városi életnek. Mindössze egy rövid repülőútra Magyarországtól, a norvég főváros ideális célpont mindazoknak, akik egy kulturális, stílusos, mégis nyugodt városlátogatásra vágynak.

Oslo, Norvégia, fjord, hajó, modern épületek
Oslo Európa egyik legélhetőbb mintavárosa, amelyet nem megnézni, hanem átélni kell!
Fotó: Noppasin Wongchum / Shutterstock

Oslo mintanegyede: Vulkan

Utam első állomása a Vulkan negyed volt – egyetlen háztömbnyi terület az Akerselva folyó partján, amely még két évtizede is romos ipari zóna volt. Törött ablakok, elhagyott raktárak, graffitivel borított falak és kábítószer-függők árnyéka jellemezte. Aztán jött az ötlet: miért ne lehetne a múlt ipari terét a jövő városmodelljévé alakítani?

2004-ben két ingatlanfejlesztő – az Aspelin Ramm és az Anthon B Nilsen – megvásárolta a területet, és új fejezetet nyitott. Az újjászületés gyors volt: 2008-ban megnyílt a nemzeti kortárs táncszínház, a Dansens Hus, 2012-ben pedig a Mathallen, Norvégia első ételcsarnoka egy egykori öntödében. Ma itt tucatnyi étterem, bár, pékség és kávézó várja a vendégeket. Egyetlen vacsora alatt lehet osztrigát kóstolni, kézműves tésztát enni és helyi söröket kortyolni.

Oslo, Vulkan, Mathallen,
A Vulkan negyedben található Mathallen egykor ipari létesítmény volt, ma éttermek, kávézók, piac várja bent a látogatókat
Fotó: JJFarq

De a Vulkan nem csupán trendi, hanem egyenesen egy fenntarthatósági mintaprojekt. Mélyen a tér alatt 300 méteres geotermikus kutak biztosítják a fűtést télen és a hűtést nyáron. A háztetőkön napelemek sorakoznak, az egyik irodaház külső homlokzatát napkollektorok borítják, és itt található Norvégia első, EU által A energiaosztályba sorolt szállodája, a Scandic Vulkan is. A tetőkön emellett méhkasok is sorakoznak: a Vulkan Apiary mézei nemcsak a boltok polcain, hanem a Mathallenben is ott vannak – frissen, a kaptár mellől.

Oslo, Vulkan, modern épületek
Oslo Vulkan negyede a fenntarthatóság példájával szolgál az egész ország számára
Fotó: JJFarq

Az élhetőség képlete

Vulkan mindössze 9 400 négyzetméteres – nagyjából egy városi háztömb – mégis megmutatja, hogyan lehet egy közösség teljesen önálló és fenntartható. Oslo egésze hasonló szellemiséget követ: a belvárosban alig találni magánautókat, helyettük villamosok, elektromos taxik és kerékpárosok járják az utcákat. A város csendes, tágas érzetet kelt, mintha a nyüzsgő főváros valójában egy nyugodt kisváros lenne.

Oslo, Vulkan, modern épületek
A norvégiai Oslo csendes, nyugodt, tiszta, élhető és követendő
Fotó: JJFarq / Shutterstock

Norvégia célja, hogy 2030-ra karbonsemleges legyen, 2050-re pedig elérje a nettó zéró kibocsátást. Vulkan ehhez csak a kísérleti terep – az egész ország ugyanilyen kérdéseket tesz fel: ha egy negyed teljesen fenntartható lehet, miért ne lehetne az egész város az? Ha a város képes rá, miért ne az egész ország?

A fjord partjától a szaunáig

A nap végén újabb példát kerestem Oslo „élhető luxusára”. Tíz perc elektromos taxival, és máris a Bjørvika negyedben voltam, ahol a Munch Múzeum fényei az Oslofjord vizén csillogtak. Itt találhatók a város úszó szaunái – egyszerű, fahomlokzatú, önkiszolgáló kabinok a vízen. Odabent közel 80 fokos forróság, odakint a jeges víz, köztük pedig az a bizsergető váltás, ami után az ember úgy érzi, újraindult a teste.

Oslo,,Norway,-,July,30,,2024,:,Modern,Munch,Museum
Az Oslofjord szélén épült Munch Múzeum modern tömbje Norvégia leghíresebb festőjének, Edvard Munch munkáinak ad otthont
Fotó: Nick Fox / Shutterstock

A helyiek ezt nem egzotikus élményként kezelik, hanem a hétköznapi élet részeként – pontosan úgy, mint a lassú tempót, a tiszta levegőt és az emberléptékű várostervezést.

Élj, ne csak láss!

Oslo 2024-es turisztikai kampánya találóan fogalmazta meg: itt nem látványosságokat kell hajszolni, hanem az élet apró pillanatait élvezni. Egy kávé a folyóparton, egy bringás kör a belvárosban, egy esti séta a fjord mentén – ezekből áll össze a város igazi arca. Vulkan sűrítménye mindannak, ami Oslót különlegessé teszi: tiszta, modern, emberközeli és a jövőbe mutat.

Oslo, Norvégia, fjord, mobil szaunák
Az Oslofjord vizére telepített mobil szaunák, amelyeket feltétlenül ki kell próbálni, ha az ember a norvég fővárosba látogat
Fotó: Nowaczyk / Shutterstock

A világ nagyvárosai közül sok ígéri, hogy fenntartható lesz, de Oslo az, ahol ez nem ígéret – hanem a mindennapok valósága. És ezért, ha van város, amely valóban megérdemli az „Európa egyik legélhetőbb helye” címet, az a norvég főváros.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu