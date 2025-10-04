Oslo a világ legélhetőbb városa, ahol a jövő technikája már nem csak egy vízió

Norvégia fővárosa nem hivalkodik, nem akar mindenáron lenyűgözni – és éppen ezért válik emlékezetessé. Oslo azon kevés európai nagyváros egyike, ahol a fenntarthatóság, a modern dizájn és a mindennapi élet kényelme nem külön program, hanem magától értetődő része a városi életnek. Mindössze egy rövid repülőútra Magyarországtól, a norvég főváros ideális célpont mindazoknak, akik egy kulturális, stílusos, mégis nyugodt városlátogatásra vágynak.

Oslo Európa egyik legélhetőbb mintavárosa, amelyet nem megnézni, hanem átélni kell!

Fotó: Noppasin Wongchum / Shutterstock

Oslo mintanegyede: Vulkan

Utam első állomása a Vulkan negyed volt – egyetlen háztömbnyi terület az Akerselva folyó partján, amely még két évtizede is romos ipari zóna volt. Törött ablakok, elhagyott raktárak, graffitivel borított falak és kábítószer-függők árnyéka jellemezte. Aztán jött az ötlet: miért ne lehetne a múlt ipari terét a jövő városmodelljévé alakítani?

2004-ben két ingatlanfejlesztő – az Aspelin Ramm és az Anthon B Nilsen – megvásárolta a területet, és új fejezetet nyitott. Az újjászületés gyors volt: 2008-ban megnyílt a nemzeti kortárs táncszínház, a Dansens Hus, 2012-ben pedig a Mathallen, Norvégia első ételcsarnoka egy egykori öntödében. Ma itt tucatnyi étterem, bár, pékség és kávézó várja a vendégeket. Egyetlen vacsora alatt lehet osztrigát kóstolni, kézműves tésztát enni és helyi söröket kortyolni.

A Vulkan negyedben található Mathallen egykor ipari létesítmény volt, ma éttermek, kávézók, piac várja bent a látogatókat

Fotó: JJFarq

De a Vulkan nem csupán trendi, hanem egyenesen egy fenntarthatósági mintaprojekt. Mélyen a tér alatt 300 méteres geotermikus kutak biztosítják a fűtést télen és a hűtést nyáron. A háztetőkön napelemek sorakoznak, az egyik irodaház külső homlokzatát napkollektorok borítják, és itt található Norvégia első, EU által A energiaosztályba sorolt szállodája, a Scandic Vulkan is. A tetőkön emellett méhkasok is sorakoznak: a Vulkan Apiary mézei nemcsak a boltok polcain, hanem a Mathallenben is ott vannak – frissen, a kaptár mellől.

Oslo Vulkan negyede a fenntarthatóság példájával szolgál az egész ország számára

Fotó: JJFarq

Az élhetőség képlete

Vulkan mindössze 9 400 négyzetméteres – nagyjából egy városi háztömb – mégis megmutatja, hogyan lehet egy közösség teljesen önálló és fenntartható. Oslo egésze hasonló szellemiséget követ: a belvárosban alig találni magánautókat, helyettük villamosok, elektromos taxik és kerékpárosok járják az utcákat. A város csendes, tágas érzetet kelt, mintha a nyüzsgő főváros valójában egy nyugodt kisváros lenne.