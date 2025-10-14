Vajon lesz idén fehér karácsony? Van egy rossz hírünk...

Eddig kifejezetten kellemes, már-már nyárias őszünk volt, komolyabb lehűlések nélkül, ugyanakkor az is igaz: szeptember 29-én már megérkezett az idei őszi-téli időszak első havazása, méghozzá a Madarasi Hargitára, a Transzfogarasi útra, a Páring-hegységbe, Máramaros megyébe és a Kudzsiri-havasokba is. Ugyanakkor kétségtelen, hogy ha ebben az időszakban az időjárás kerül szóba, akkor egy idő után mindenki felteszi a kérdést: vajon fehér karácsonyunk lesz az idén?

Mindenki örülne a fehér karácsonynak Fotó: freeepik.com

Lesz idén fehér karácsony?

Vannak, akik inkább a nyarakat szeretik, a meleg időjárást, mások épp a hűvösebb időszakokért vannak oda – abban azonban szinte teljes az egyetértés, hogy ha karácsony, akkor hóesésben a legszebb, a legmeghittebb az ünnep. Épp ezért izgat mindenkit a kérdés, hogy december 24-26. között milyen idő várható. Természetesen most még nehéz biztosat mondani, az időjárás ugyanis rendkívül szeszélyes tud lenni, ugyanakkor érdemes már most szemügyre venni a hosszabb távú előrejelzéseket, hátha látunk valami biztatót.

A hosszútávú előrejelzés szerint ilyen idő lesz decemberben Fotó: AccuWeather

Az AccuWeather hosszútávú előrejelzése alapján szerezhetünk némi támpontot arról, milyen időnk is lesz majd a tél folyamán. Ebből kiolvasható, hogy alapvetően enyhe tél elé nézünk – legalábbis a jelenlegi előrejelzéseket alapul véve. A 2024-es december jóval hidegebb volt, mint amilyennek az idei ígérkezik, most még éjszaka sem látunk igazi fagyokat, legfeljebb egy-két fokkal kúszik a hőmérséklet a nullás jelzés alá. Ami még aggasztóbb a fehér karácsony tekintetében, azaz hogy lesz-e hóesés az ünnep alatt: a hosszútávú előrejelzés igencsak csapadékmentes, enyhén felhős-napos decembert ígér. A csapadékhiány pedig azt jelenti: ha beigazolódik, amit most mutatnak a számok, sajnos nem örülhetünk a fehér karácsonynak.