Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Olivér névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ez Európa 5 legszebb téli úti célja, ahol nem kell kerülgetned a turistákat

Téli utazás
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 21. 11:15
külföldi utazássíelésEurópavárosnézésutazás télen
Télen sem kell messzire menni ahhoz, hogy különleges élmények várjanak. Havas hegycsúcsok, mesebeli városok, mediterrán napsütés és hangulatos karácsonyi vásárok is bőven akadnak Európában, így könnyen elérhetők itthonról. Mutatjuk hát a legszebb úti célokat egy olcsó, de élményekkel teli téli utazáshoz!
Porosz Viktória
A szerző cikkei

A téli időszak a legmegfelelőbb azoknak, akik szeretnek utazni, de nem rajonganak a zsúfolt utcákért. Télen ugyanis jóval kevesebb a turista, kedvezőbbek a szállások árai, és a legtöbb európai város olyan nyugodt, amit nyáron ritkán látni. Éppen ezért idén különösen érdemes belevágni egy téli utazásba. Összegyűjtöttünk öt olyan úti célt, ahova Magyarországról is gyorsan és megfizethető áron el lehet jutni a hideg hónapokban.

Téli utazás
Téli utazást akár ajándékba is adhatsz / Fotó: 123RF

Téli utazás ajándékba?

Minden évszakban szükség van egy kis feltöltődésre. Az utóbbi években egyre többen ajándékoznak karácsonyra is tárgyi ajándékok helyett élményt, például utazást. A téli utazás különösen üdítő az egész éves hajtásban megfáradt szeretteinknek. Összegyűjtöttük azokat az úti célokat, amelyek itthonról is elérhetők és megfizethetők, ráadásul tömeg sincs.

Andalúzia, Spanyolország

Andalúzia télen is meglepően barátságos: a térség egyes részei még az észak-afrikai partoknál is délebbre húzódnak, így a hőmérséklet gyakran inkább tavaszias, mint zimankós. A szállások ára ilyenkor jóval kedvezőbb, a nagy látványosságok pedig végre tömeg nélkül élvezhetők. A tapas bárok ellenben ugyanúgy megtelnek élettel, és a városok éjszakai hangulata sem veszít a varázsából, csak épp sokkal nyugodtabban élvezhető.

Andalúzia, Spanyolország
Andalúzia, Spanyolország / Fotó: 123RF

Jasná, Szlovákia 

Ha valaki jó sípályákat keres elérhető áron, Jasná remek választás. A szlovák hegyek barátságos, családias hangulata sokak szerint rég felülmúlja a zsúfoltabb alpesi központokat. A pályák hosszúak és szélesek, a környező fenyvesek mesébe illők, a síelés utáni pihenéshez pedig bőven akad hangulatos hegyi házikó. Aki idén télen egy pénztárcabarát, mégis látványos síélményre vágyik, itt egészen biztosan jól fogja érezni magát.

Jasná, Szlovákia
Jasná, Szlovákia / Fotó: GoodMan_Ekim /  Shutterstock 

Erdély, Románia

Brassó és Segesvár mesébe illő középkori utcái télen különösen hangulatosak. Ezekről a helyekről ráadásul kényelmesen elérhető a Drakula-legendához köthető törcsvári kastély, amely a téli tájban jóval izgalmasabb, mint napsütésben; a szürkés ég, a hideg levegő és a behavazott erdők megteremtik azt a misztikus atmoszférát, amiért annyian keresik ezt a vidéket.

Erdély, Románia
Erdély, Románia / Fotó: porojnicu stelian / 123RF

Athén, Görögország 

Athén télen egészen más élmény, mint nyáron. Nincs hőség, turistaáradat és hosszú sorok, így végre nyugodtan el lehet látogatni Akropoliszba és megcsodálni a Parthenónt. A levegő tisztább, a helyiek pedig készségesebbek. Ez az időszak tökéletes arra, hogy megismerkedj a görög kultúrával, a helyi kávézókkal, és a város hétköznapibb, szerethetőbb arcával.

Athén, Görögország
Athén, Görögország / Fotó: Marinos Karafyllidis / 123RF

Prága, Csehország 

Prága télen kifejezetten jó választás azoknak, akik szeretik a városnézést, de nem bírják a nagy tömeget. A hidegebb hónapokban sokkal nyugodtabb a város: a Károly-hídon kényelmesen lehet sétálni, a főbb látnivalókhoz pedig általában nem kell sorba állni. A város kávézói, sörözői és éttermei is barátságosabbnak tűnnek télen, amikor nincs akkora zsúfoltság. Prága könnyen elérhető, jól bejárható, és a téli időszak pont alkalmas egy rövid városlátogatásra.

Prága, Csehország
Prága, Csehország  / Fotó: Henryk Sadura / 123RF

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu