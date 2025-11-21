Ez Európa 5 legszebb téli úti célja, ahol nem kell kerülgetned a turistákat

A téli időszak a legmegfelelőbb azoknak, akik szeretnek utazni, de nem rajonganak a zsúfolt utcákért. Télen ugyanis jóval kevesebb a turista, kedvezőbbek a szállások árai, és a legtöbb európai város olyan nyugodt, amit nyáron ritkán látni. Éppen ezért idén különösen érdemes belevágni egy téli utazásba. Összegyűjtöttünk öt olyan úti célt, ahova Magyarországról is gyorsan és megfizethető áron el lehet jutni a hideg hónapokban.

Téli utazást akár ajándékba is adhatsz / Fotó: 123RF

Téli utazás ajándékba?

Minden évszakban szükség van egy kis feltöltődésre. Az utóbbi években egyre többen ajándékoznak karácsonyra is tárgyi ajándékok helyett élményt, például utazást. A téli utazás különösen üdítő az egész éves hajtásban megfáradt szeretteinknek. Összegyűjtöttük azokat az úti célokat, amelyek itthonról is elérhetők és megfizethetők, ráadásul tömeg sincs.

Andalúzia, Spanyolország

Andalúzia télen is meglepően barátságos: a térség egyes részei még az észak-afrikai partoknál is délebbre húzódnak, így a hőmérséklet gyakran inkább tavaszias, mint zimankós. A szállások ára ilyenkor jóval kedvezőbb, a nagy látványosságok pedig végre tömeg nélkül élvezhetők. A tapas bárok ellenben ugyanúgy megtelnek élettel, és a városok éjszakai hangulata sem veszít a varázsából, csak épp sokkal nyugodtabban élvezhető.

Andalúzia, Spanyolország / Fotó: 123RF

Jasná, Szlovákia

Ha valaki jó sípályákat keres elérhető áron, Jasná remek választás. A szlovák hegyek barátságos, családias hangulata sokak szerint rég felülmúlja a zsúfoltabb alpesi központokat. A pályák hosszúak és szélesek, a környező fenyvesek mesébe illők, a síelés utáni pihenéshez pedig bőven akad hangulatos hegyi házikó. Aki idén télen egy pénztárcabarát, mégis látványos síélményre vágyik, itt egészen biztosan jól fogja érezni magát.

Jasná, Szlovákia / Fotó: GoodMan_Ekim / Shutterstock

Erdély, Románia

Brassó és Segesvár mesébe illő középkori utcái télen különösen hangulatosak. Ezekről a helyekről ráadásul kényelmesen elérhető a Drakula-legendához köthető törcsvári kastély, amely a téli tájban jóval izgalmasabb, mint napsütésben; a szürkés ég, a hideg levegő és a behavazott erdők megteremtik azt a misztikus atmoszférát, amiért annyian keresik ezt a vidéket.